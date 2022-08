Google heeft aan Workspace een extra laag security toegevoegd. De extra beveiliging richt zich op risicovolle acties binnen een account en voorkomt automatisch het kapen van deze accounts.

Met de extra beveiliging wil Google voorkomen dat hackers Workspace-accounts kunnen overnemen wanneer risicovolle acties worden ondernomen. Dit moet de persoonlijke data en gevoelige gegevens die gebruikers in Workspace bewaren beter beschermen.

De beveiligingslaag zorgt ervoor dat hackers automatisch worden geblokkeerd wanneer zij toegang proberen te krijgen via een account van een Workspace-gebruiker. Wanneer Google een bepaalde handeling op een Workspace-account als risicovol beschouwt, krijgt de betreffende gebruiker een prompt te zien waarbij moet worden geverifieerd dat hij of zij de echte gebruiker achter de account is.

Via two-factor authenticatie kan de gebruiker dan aangeven dat hij of zij de echter gebruiker is. Alle verificatiemomenten worden daarnaast gelogd voor verdere bestudering, aldus de techgigant.

Functionaliteit voor beheerders

Beheerders kunnen wel deze automatische verificatiemomenten uitzetten voor gebruikers die op een geven moment vastlopen achter login prompts. Ook kunnen beheerders deze securityfunctionaliteit tijdelijk stopzetten bij inlogproblemen voor gevoelige handelingen voor eindgebruikers die niet als de verificatie prompts kunnen komen. Bijvoorbeeld tijdens een videogesprek.

Beschikbaarheid

De securityfunctionaliteit is nu beschikbaar voor gebruikers van Google Workspace, inclusief de gebruikers van het oude G Suite Basic en Business. Wel is de dienst alleen beschikbaar voor die gebruikers die Google als identiteitsprovider gebruiken.

De dienst bouwt voort op eerdere securityfunctionaliteit die in de maand juni werd toegevoegd. Deze functionaliteit brengt nieuwe alerts voor het informeren over kritische en gevoelige veranderingen aan accounts van beheerders van Google Workspace-omgevingen.

