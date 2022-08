VMware maakt meerdere updates bekend voor VMware Tanzu Mission Control, VMware Tanzu Kubernetes Grid en VMware Tanzu Application Platform.

De oplossingen zijn een belangrijk onderdeel van Tanzu, het Kubernetes-portfolio van VMware. De organisatie presenteerde de updates tijdens VMware Explore 2022, een jaarlijkse conferentie. Techzine is op locatie in San Francisco. We werpen een licht op het belangrijkste nieuws.

VMware Tanzu Mission Control

VMware Tanzu Mission Control maakt het mogelijk om Kubernetes clusters in meerdere cloudomgevingen te beheren. VMware breidt de oplossing uit met ondersteuning voor clusters in Amazon EKS, de Kubernetes-omgeving van AWS. Amazon EKS clusters zijn binnenkort volledig vanuit Tanzu Mission Control te beheren.

Daarnaast is Tanzu Mission Control vanaf nu geïntegreerd met VMware Aria Automation, voorheen bekend als VMware vRealize Automation Cloud. Aria Automation is een beheerplatform voor de infrastructuur en apps van multi-cloud omgevingen, waaronder Kubernetes clusters. De nieuwe integratie maakt het mogelijk om cluster policies van Tanzu Mission Control in Aria Automation te implementeren.

Verder is Tanzu Mission Control vanaf nu te verbinden met GitOps. Beheerders kunnen clusterconfiguraties in een Git repository opslaan en uitvoeren met Tanzu Mission Control. De verbinding helpt grote teams bij het gezamenlijke beheer van clusters.

VMware Tanzu Kubernetes Grid

Terwijl Tanzu Mission Control focust op clusterbeheer in meerdere clouds, is Tanzu Kubernetes Grid is geschikt voor clusterbeheer in datacenters, public clouds én edge-omgevingen.

VMware maakte de eerste grote update bekend, Tanzu Kubernetes Grid 2.0. De release biedt nieuwe opties voor het aanmaken van clusters. Daarnaast bevat de oplossing aanvullende tools voor app lifecycle management en een framework voor open-source API’s.

Verder kunnen beheerders piepkleine clusters aanmaken met een enkele control- en worker node, waardoor de oplossing beter aansluit op edge-omgevingen.

VMware Tanzu Application Platform

Naast clusterbeheeroplossing levert VMware een platform voor het ontwikkelen en uitrollen van applicaties in clusters. Versie 1.3 van Tanzu Application Platform is binnenkort beschikbaar.

Allereerst wordt de nieuwe versie ondersteund op OpenShift, het Kubernetes-platform van Red Hat. Daarnaast kunnen organisaties de software voortaan installeren in een air-gapped omgeving. Eindgebruikers en apps hebben beperkte toegang, maar de software draait een stuk veiliger dan na een normale installatie.

Verder integreert VMware de oplossing met VMware Carbon Black, een scanner voor het vinden van kwetsbaarheden in applicaties. De application security-oplossingen van Snyk en Grype worden reeds ondersteund. Ook bevat de release een nieuw dashboard voor het monitoren van kwetsbaarheden in applicaties.

