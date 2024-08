VMware Tanzu Platform 10 wil dat AI-apps zich helemaal thuis voelen

De nieuwste versie van VMware’s Tanzu Platform 10 komt met een waaier aan AI-tools, inclusief uitgebreide observability-mogelijkheden om hallucinaties tegen te gaan en een diepere integratie met VMware Private AI Foundation with NVIDIA.

Verder kent deze tiende versie van het Tanzu Platform een reeks aan performance- en security-upgrades, meer support voor Kubernetes en Global Server Load Balancing, dat verkeer optimaal moet verdelen over meerdere servers, ongeacht hun fysieke locatie wereldwijd.

Broadcom, sinds dit jaar de nieuwe eigenaar van VMware, deed de aankondiging op VMware Explore 2024 in Las Vegas. Het platform is bedoeld om het voor enterprise-klanten eenvoudiger te maken om cloud-gebaseerde toepassingen en applicaties te ontwikkelen, met name toepassingen die gebruik maken van AI. Daar wordt dan ook volop op ingezet in deze versie.

Eenvoudiger applicaties bouwen

Een belangrijke nieuwe functie is Tanzu AI Solutions, een set tools die het voor bedrijven eenvoudiger maakt om applicaties te bouwen die gebruik maken van generatieve AI. Een onderdeel daarvan is Spring AI, waarmee Java-ontwikkelaars bijvoorbeeld AI-functies kunnen toevoegen aan hun toepassingen zonder een andere taal zoals Python te hoeven leren.

Een andere tool, GenAI on Tanzu Platform, helpt ontwikkelaars om op een veilige manier verbindingen tot stand te brengen met meer dan honderd verschillende LLM’s via een reeks API’s. Developers hoeven zich op deze manier minder bezig te houden met rolbeheer en secrets management, omdat dit in hoge mate al is afgevangen. Het platform bevat ook Observability for GenAI, waarmee bedrijven kunnen checken hoe goed hun AI-apps presteren en kunnen meten of ze accuraat en kosteneffectief zijn.

Verbeterde Kubernetes-ondersteuning

Tanzu Platform 10 biedt daarnaast geavanceerde ondersteuning voor Kubernetes, wat helpt om complexe applicaties op schaal in te zetten en consistent in verschillende omgevingen te draaien. Het platform voegt een nieuwe applicatielaag toe waarmee developers zich kunnen richten op hun apps zonder zich zorgen te maken over de onderliggende infrastructuur. Het beheer ligt helemaal los daarvan bij het dienstdoende IT-team.

Tanzu Platform 10 werkt verder in tandem met VMware Cloud Foundation om het opzetten en beheren van private cloudomgevingen te vereenvoudigen. Het ondersteunt zelfs air-gapped omgevingen (die volledig van het internet zijn geïsoleerd voor extra security) en automatiseert een groot deel van het installatieproces. Daarmee belooft Broadcom klanten tijd en moeite te besparen.

Daarnaast integreert Tanzu Platform 10 met VMware Private AI Foundation met NVIDIA, wat het bouwen van veeleisende AI-apps die hongeren naar de kracht van NVIDIA GPU’s efficiënter en beheersbaarder maakt. De functie biedt afzonderlijke, kant-en-klare AI-tools die klanten kunnen aanpassen naar de wensen van hun organisatie.

Een beetje zout erbij

Ook aan security is uiteraard gedacht. Tanzu Platform 10 bevat Tanzu Salt, dat helpt bij het naleven van security- en compliance-vereisten. Het platform integreert ook veilige, vooraf gevalideerde (open-source) software-images om ervoor te zorgen dat alleen met deze goedgekeurde versies kan worden gewerkt. Deze integratie zorgt ook voor continu scannen op kwetsbaarheden van zowel de images als de VM’s waarop ze draaien om veilige workloads te garanderen.

Tanzu Platform 10 bouwt voort op het open-source platform Cloud Foundry, dat ontwikkelaars ‘gouden paden’ biedt, in feite stap-voor-stap gidsen die het gemakkelijker maken om veilige applicaties te containerizeren.

