VMware heeft tijdens het eigen Explore 2023 veel innovaties aangekondigd. Tanzu is daarbij stevig vernieuwd, met Tanzu Intelligence Services en een beta voor de Tanzu Application Engine als hoogtepunten. Zo hoopt het bedrijf cloudbeheer en app-delivery te vereenvoudigen.

VMware ontdekte dat meer dan 70 procent van alle CIO’s nieuwe cloud-native apps aan het ontwikkelen zijn en dat applicaties geschikt voor welke cloud-omgeving dan ook de boventoon voeren. Met andere woorden: een app moet dynamisch inzetbaar zijn tegenwoordig. Dat vereenvoudigt de implementatie van AI-technologieën, Kubernetes, open-source oplossingen en ecosystemen die op multi-cloud gebaseerd zijn, aldus VMware.

“Applicaties zijn de aandrijfkracht achter de meest innovatieve bedrijven en de beste klantervaringen. Apps op schaal aanleveren kan immens uitdagend zijn en dat wordt alleen maar complexer,” aldus SVP en GM van Modern Apps & Management Business Group bij VMware Purnima Padmanabhan. Daarom worden Tanzu en Aria “geëvolueerd” tot een nieuwe generatie Tanzu-applicaties.

Tanzu Intelligence Services

Het kan lastig zijn om een goed overzicht te krijgen van de gehele IT-infrastructuur, van apps tot infrastructuur en services. VMware Aria bood al mogelijkheden als multi-cloud management tool, waarbij deze zaken met een gemeenschappelijk datamodel aan te sturen zijn.

Tanzu Intelligence Services gaat nog een stapje verder: het belooft een proactieve aanpak van cloudmanagement mogelijk te maken met optimalisaties voor kosten, prestaties en security van applicaties, ook als ze zich in verschillende cloud-omgevingen bevinden. Intelligent Assist zet generatieve AI in om een chatbot te bieden die de workflows van IT-medewerkers kan stroomlijnen. Momenteel bevindt deze feature zich in technical preview-vorm. Het is bij lange na niet het enige AI-aanbod van VMware, dat tijdens Explore 2023 aankondigde een samenwerking met Nvidia aan te gaan voor het nieuwe Private AI Foundation.

Lees ook: VMware en Nvidia lanceren Private AI Foundation: AI-inzet met veilige data

Daarnaast is Tanzu uitgebreid met CloudHealth in bètavorm, dat met hulp van machine learning budgets kan plannen en de juiste Kubernetes-formaten kan aansturen zonder downtime te veroorzaken. Vervolgens is er Tanzu Insights, dat in het derde kwartaal van 2024 moet arriveren. Deze tool belooft Ops-teams de kans te geven om meer visibility te krijgen binnen Kubernetes-, AWS- en Azure-omgevingen.

Ook is er Tanzu Guardrails, een multi-cloud governance-tool die policy-based automation voor AWS en Azure introduceert. Tanzu Transformer biedt ondersteuning voor het beoordelen van migraties en planning binnen VMware Clouds en public clouds. Dit gebeurt middels zogeheten planning workflows die via API’s te integreren zijn met andere platforms (deze feature is nog in bèta).

Application Platform

Voor de Tanzu Application Platform zijn er meer mogelijkheden om platform engineering te versimpelen. Zo is er (wederom in bèta) de Tanzu Application Engine, een manier om snel aan te geven wanneer er beschikbaarheid, veiligere connectiviteit of schaalbaarheid vereist is voor applicaties. Deze zogeheten “business requirements” zijn op runtime in te voeren en werken “automatisch en continu” binnen een gecureerde Application Space. Andermaal belooft VMware dat deze functionaliteit nadeloos blijft werken van cloud naar cloud en tussen verschillende Kubernetes-clusters.

Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor lifecycle management, oftewel het bijhouden van de ontwikkeling omtrent een applicatie van begin tot release. Deze functies zijn beschikbaar voor Azure Kubernetes Services, AWS Elastic Kubernetes en Tanzu Kubernetes Grid. Ook is er voortaan cluster cost visibility te bereiken voor Kubernetes FinOps.

Daarnaast komt VMware met een nieuwe developer portal voor het cureren van app-templates en beveiligde supply chain automation. Ook is er een nieuwe platform engineer admin console om Tanzu Application Platform te configureren en aan te sturen.

Lees ook: VMware Cloud weer up-to-date met NSX+, vSAN Max en betere security