Nieuwste releases van compute en storage bouwblokken van VMware brengt omgeving weer bij de tijd.

vSphere en vSAN zijn de basis voor veel van wat VMware doet. Vandaag tijdens VMware Explore in San Francisco kondigt VMware de nieuwste versies hiervan aan. Met vSphere 8 en vSAN 8 moeten VMware-omgevingen weer beter om kunnen gaan met de eisen van de huidige tijd. We lopen hieronder kort door de twee updates heen.

VMware vSphere 8

Zonder enige twijfel de voornaamste update bij vSphere 8 is de ondersteuning voor DPU’s, oftewel Data Processing Units. Deze toevoeging komt uiteraard niet onverwachts. Zoals gebruikelijk bij VMware was ook dit eerst een project, namelijk Project Monterey.

De impact van de toevoeging van de ondersteuning voor DPU’s aan vSphere is vrijwel niet te onderschatten, zeker niet op de langere termijn. Deze programmeerbare chips spelen namelijk een steeds belangrijkere rol in datacenters. Ze moeten er zorgen voor stevige prestatie- en efficiëntiewinsten voor omgevingen. Je kunt namelijk specifieke netwerk- en securityfuncties van CPU’s offloaden naar DPU’s. Standaard ben je daar tot wel zo’n 20 procent aan resources binnen een CPU aan kwijt. Die capaciteit komt met de inzet van DPU’s dus beschikbaar voor workloads. Volgens VMware kunnen applicaties die sterk afhankelijk zijn van een hoge bandbreedte en snelle toegang tot cache (denk aan in-memory databases) rekenen op 20 procent besparing voor de CPU-cores en een 36 procent hogere transactiesnelheid. Dit zonder concessies te doen op het gebied van prestaties. Onderaan de streep moet het geheel op deze manier een lagere TCO opleveren.

Bijkomend voordeel van het draaien van infrastructuurdiensten en -functies op DPU’s en niet op CPU’s is dat VMware hiermee ook een zekere mate van isolatie creëert. Dat betekent dus ook dat het een positief effect zou moeten hebben op security. De nieuwe NSX Distributed Firewall, die op dit moment in beta is, gaat overigens ook offloaden naar DPU’s. Het idee is dat deze Oost-West-verkeer binnen omgevingen beveiligt aan line rate, zonder dat hiervoor software agents nodig zijn. Maar daar horen we in de toekomst ongetwijfeld nog meer over.

VMware vSAN 8

Naast vSphere, het computebouwblok, is er uiteraard ook nog de storagekant van het verhaal, te weten vSAN. Daarvan introduceert VMware vandaag ook een nieuwe versie, vSAN 8. Ook hier draait het allemaal om het sterk verbeteren van de prestaties en de efficiëntie. Ook dataprotectie speelt hier een belangrijke rol.

VMware heeft een volledig nieuwe vSAN Express Storage Architecture gebouwd om dit te bereiken. vSAN 8 biedt ondersteuning voor moderne TLC storage-apparatuur en moet volgens VMware prestaties leveren die vier keer hoger liggen dan bij de vorige generatie. VMware belooft verder een veertig procent lagere TCO. Dit is onder andere mogelijk dankzij verbeterde compressie van data.

Cloud-updates

Naast updates voor vSphere en vSAN kondigt VMware vandaag ook nog enkele updates aan die gericht zijn op de cloudinfrastrucuur. Allereerst is er VMware Cloud Foundation+. Dit is wat VMware zelf een cloud-connected architecture noemt die is gericht op het beheren en draaien van full-stack HCI in datacenters. Het is feitelijk een nieuwe dienst in de +-catalogus en is gebouwd bovenop vSphere+ en vSAN+. Het draait hier vooral om de operationele kant van het verhaal, niet zozeer om de ontwerpfase van de infrastructuur. Het idee is dat je zowel VM’s als containergebaseerde workloads die verspreid over hybride en multi-cloudomgevingen draaien centraal kunt beheren.

Tot slot kondigt VMware nog de nodige updates aan voor de VMware Cloud-omgevingen die bovenop de clouds van de hyperscalers draaien. Voor VMware Cloud on AWS kun je hier bijvoorbeeld denken aan de beschikbaarheid van Amazon FSx for NetApp ONTAP. Klanten kunnen FSx for ONTAP vanaf nu als datastore gebruiken voor VMware Cloud on AWS. Hiermee kunnen ze storage onafhankelijk van compute op- en afschalen. Voor Microsoft Azure wordt het vanaf nu mogelijk om Azure VMware Solution als onderdeel van VMware Cloud Universal aan te schaffen. Dit moet het eenvoudiger maken voor klanten om aan de slag te gaan met Azure VMware Solution en workloads in Azure te draaien.

Ook voor Google Cloud Platform en Oracle OCI heeft VMware updates in petto. Binnen GCP wordt het mogelijk om dankzij Google Cloud VMware Engine zowel VM’s als containers op dezelfde infrastructuur te draaien met behulp van VMware Tanzu Standard Edition. Ook voor Oracle Cloud komt VMware Tanzu Standard Edition beschikbaar. Daarnaast introduceert VMware single host software-defined datacenters in die omgeving.