Microsoft’s recente lancering van zijn Teams Premium dienst heeft voor opschudding gezorgd nu het bedrijf zijn plan aankondigt om de bestaande gratis Teams versie voor kleine bedrijven met pensioen te sturen. De nieuwe (gratis) Teams-tier wordt op 12 april geïntroduceerd en vereist een nieuw account.

Kleine bedrijven die voorheen vertrouwden op de gratis Teams zullen ofwel moeten gaan betalen voor het Teams Essentials plan, dat 4 dollar per gebruiker per maand kost, of toegang verliezen tot hun eerdere discussies, kanaalinstellingen en andere belangrijke informatie.

De oude gegevens worden niet overgedragen, en alle gegevens in de oude app, nu omgedoopt tot Teams Free (classic), worden verwijderd.

Hoewel de verandering geen invloed zal hebben op persoonlijk gebruik, kan het een probleem zijn voor kleine bedrijven.

Het is onwaarschijnlijk dat het klanten wegjaagt van Teams naar alternatieven zoals Slack, vooral als ze zwaar leunen op het ecosysteem van Microsoft. Toch zou het sommige bedrijven ertoe kunnen aanzetten hun applicaties te heroverwegen als ze het niet kunnen verantwoorden voor veel diensten te betalen.

Microsoft zelf, is optimistischer dan ooit over zijn zoekmachine Bing, die een belangrijke upgrade krijgt met de integratie van OpenAI’s chatbot, ChatGPT. Microsoft verwacht dat juist meer bedrijven kiezen voor hun ecosysteem.

Volgens een intern rapport opgesteld door Sprinklr heeft Microsofts nauwe relatie met OpenAI een positief online sentiment gekregen. Verwacht wordt dat Microsoft de technologie van de startup zal integreren in zijn andere producten, zoals de Office-softwaresuite.