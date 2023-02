De zet zou een belangrijke verschuiving in het zoekmachinelandschap kunnen betekenen.

Microsoft is van plan om Bing in de komende weken bij te werken met een snellere versie van ChatGPT, volgens een bericht in Semafor. Het bedrijf trekt blijkbaar zijn plan door om een versie van Bing te lanceren met een geïntegreerde ChatGPT. Het bedrijf zal ook de beroemde chatbot van OpenAI integreren in zijn toepassingen zoals Outlook en Word.

Microsoft signaleert deze stap al enige tijd, en het is logisch dat de techgigant uit Redmond zijn investeringen in OpenAI wil waarmaken. Het bedrijf investeerde sinds 2021 ongeveer een miljard euro, en plant nu een meerjarige investering die meer dan 9 miljard euro zou kunnen bedragen.

Een “snellere en rijkere” ChatGPT

GPT staat voor “Generative pre-trained transformer,” dat is de onderliggende technologie die ChatGPT aandrijft en wordt gekenmerkt door zijn vermogen om een enorme dataset te ontleden. Daarom wordt het vaak een “large language model” genoemd. De nieuwste versie van OpenAI’s software heet GPT-3.

Het nieuwe Bing zal in de komende weken een snellere en rijkere versie van ChatGPT, bekend als GPT-4, in zijn product opnemen. Dit betekent een zeer snelle vooruitgang op het groeiende gebied van generatieve AI.

Bronnen vertellen Semafor dat OpenAI’s nieuwste versie van de chatbot veel sneller reageert dan de huidige versie, en dat de antwoorden menselijker klinken en gedetailleerder zijn. Dat komt omdat de informatie die gebruikers in het systeem invoeren dient als een manier om het product te verbeteren. Elke vraag dient als een vorm van feedback.

De meest interessante verbetering in de laatste versie die door bronnen wordt beschreven is de snelheid van GPT-4. Op dit moment kan het enkele minuten duren voordat ChatGPT antwoord geeft.

Google houdt zich in

De integratie van GPT-4 in Bing zorgt er in potentie voor dat de zoekmachine van Microsoft die van Google kan gaan beconcurreren. De leider in de markt voor zoekmachines heeft een beroep gedaan op zijn oprichters om de nieuwe bedreiging van Bing te helpen tegengaan. Ondanks dit heeft Google naar verluidt gezegd dat het afziet van de lancering van een ChatGPT-concurrent, omdat het als wereldleider op het gebied van zoekmachines meer te verliezen heeft dan startups als OpenAI als de chatbot niet goed genoeg werkt.