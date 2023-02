Microsoft heeft onlangs MS Teams Premium geïntroduceerd. Deze zakelijke versie van het bekende platform voor videovergaderen en samenwerken biedt onder meer AI-functionaliteit. Het gaat hier dan meer specifiek om integratie van de GPT-3 natural language modellen. Bijvoorbeeld voor het presenteren van samenvattingen van vergaderingen en het opsommen van persoonlijke acties voor deelnemers.

Microsoft is van plan steeds meer AI-functionaliteit in zijn productiviteitstooling te stoppen en gaat daarbij vooral mikken op de AI-technologie van OpenAI. Vandaar onder andere natuurlijk de grote investeringen die de techgigant in dit open-source-initiatief pompt.

Met de recente introductie van de zakelijke Teams-versie Microsoft Teams Premium wordt dit toevoegen van AI-functionaliteit weer een stuk uitgebreid. In deze versie zijn onder meer de GPT-3 natural language modellen geïntegreerd die de videovergader- en collaboration tool meer intelligentie, personalisatie en security moeten bieden.

Functionaliteit GPT-3 in MS Teams Premium

Onder meer gaan deze AI-modellen ervoor zorgen dat deelnemers aan vergaderingen zich meer op het vergaderen kunnen focussen, dan op bijvoorbeeld het maken van aantekeningen. MS Teams Premium biedt intelligente samenvattingen die automatisch aantekeningen van de vergadering maken, taken voorstellen en gepersonaliseerde highlights geven. Op deze manier krijgen deelnemers alle belangrijke informatie uit de vergadering te zien, ook als ze niet aanwezig waren.

In de nabije toekomst gaat Microsoft ook timeline-markeringen toevoegen, die laten zien wie er op een bepaald moment aan het woord was. Gebruikers kunnen dan direct naar dat moment springen in de opname van de vergadering. De tool past deze markeringen individueel aan voor iedere gebruiker op basis van met wie zij het meest samenwerken. Zo missen gebruikers nooit de feedback van hun leidinggevenden.

Verder zorgen de AI-modellen ervoor dat vergaderingen in 40 talen live kunnen worden vertaald. Ook dit moet vergaderingen in de tool meer productief en probleemloos maken, zo geven de ontwikkelaars aan.

Overige functionaliteit

Naast het toevoegen van op GPT-3 geïnspireerde AI-functionaliteit, maakt MS Teams Premium de vergaderingen meer persoonlijk en merkgericht voor de gebruikers. Bijvoorbeeld met aangepaste templates die het plannen van vergaderingen moeten vergemakkelijken.

Ook wordt het mogelijk de beveiliging van vergaderingen te upgraden. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat deze extra veiligheidsmaatregelen vergaderingen vertrouwelijk houden, zonder dat de vergaderervaring daaronder te lijden heeft.

Microsoft Teams Premium biedt een gratis trialversie van 30 dagen. Wanneer bedrijven de dienst afnemen voor 1 juli van dit jaar betalen ze 7 dollar per maand/gebruiker. Dit is een korting van 30 procent op de standaardprijs van 10 dollar per maand/gebruiker.