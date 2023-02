De samenwerking van Mercedes met Google zal verkeersinformatie en automatische omleidingen in haar auto’s bieden en bestuurders in staat stellen YouTube te bekijken op het entertainmentsysteem wanneer ze geparkeerd staan of in de autonome rijmodus van niveau 3 rijden. In deze modus kunnen bestuurders op bepaalde wegen hun ogen van het stuur halen zolang ze de controle kunnen hervatten als dat nodig is.

Mercedes werkt ook samen met halfgeleidermaker Nvidia om de aanloopkosten voor de aankoop van dure, krachtige halfgeleiders te verlagen.

Het kan dit doen terwijl het de gezamenlijke inkomsten maximaliseert, zelfs als bestuurders niet elke functie gebruiken die de chip mogelijk maakt. Klanten die betalen voor een extra optiepakket krijgen Lidar-sensortechnologie en andere hardware voor geautomatiseerd rijden op niveau 3, maar dit gaat gepaard met hogere variabele kosten.

Mercedes heeft een klein belang in Luminar Technologies, een maker van zelfrijdende sensoren, die een miljardenovereenkomst met de autofabrikant heeft gesloten om zijn sensoren tegen het midden van het decennium in een reeks voertuigen te integreren.

De aankondigingen van Mercedes werden gedaan tijdens een software-update dag in Sunnyvale, Californië. Het bedrijf beschreef zijn overstap van een lappendeken van software van verschillende leveranciers naar controle over de kern van zijn software en het inschakelen van partners.

Inkomsten Mercedes

Mercedes genereerde in 2022 1,06 miljard dollar aan inkomsten uit software. Na de uitrol van zijn nieuwe MB.OS (besturingssysteem) verwacht het bedrijf dat dat cijfer tegen 2030 zal stijgen tot een hoog bedrag van één cijfer per miljard euro. Alle voertuigen op Mercedes’ toekomstige modulaire architectuurplatform zullen zogenaamde “hyperscreens” hebben die zich over de cockpit van de auto uitstrekken en de bestuurder een meeslepende digitale ervaring bieden.

De voorzichtige raming van Mercedes van de inkomsten uit software als percentage van de totale inkomsten verschilt van andere bedrijven zoals Stellantis en General Motors, die hogere ramingen hebben gemaakt.

Volgens Mercedes-CEO Ola Kaellenius “hanteren we een voorzichtige aanpak omdat niemand weet hoe groot die potentiële pot met goud in dit stadium is.”