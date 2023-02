Door de verhuizing, die eerder deze maand begon, wordt de app geïnstalleerd op alle computers waarop Microsoft 365 draait, ook op computers die geen abonnement op de dienst hebben. De app was eerder alleen beschikbaar voor Windows 11 Insiders en klanten met een Personal- of Family-abonnement sinds juni 2022.

Microsoft bevestigde de verhuizing in een ondersteuningsdocument dat vorige week werd bijgewerkt: “Vanaf eind februari 2023 wordt de Microsoft Defender-app opgenomen in het Microsoft 365-installatieprogramma.” De app zal automatisch worden geïnstalleerd wanneer een gebruiker Microsoft 365 installeert of wanneer hij deze bijwerkt.

Vooraankondiging voor sommigen

Microsoft e-mailde sommige Microsoft 365-klanten om hen te informeren over de verandering. Sommige gebruikers waren echter nog steeds verrast dat het zonder voorafgaande kennisgeving werd geïnstalleerd. In tegenstelling tot Microsoft Defender Antivirus, een Windows component, is Defender for Individuals nu een standalone Microsoft 365 app die werkt als een centraal dashboard dat helpt bij het bewaken van Windows, macOS, iOS en Android mobiele en desktop apparaten.

De app biedt veiligheidswaarschuwingen en aanbevelingen, zoals realtime waarschuwingen over beveiligingswijzigingen van apparaten en suggesties om gegevens en apparaten veilig te houden. De functie voor malwarebescherming is alleen beschikbaar op Windows, macOS en Android-telefoons, terwijl webbescherming beschikbaar is op iOS- en Android-telefoons. Op Windows wordt webbescherming geboden door de ingebouwde Windows Security-oplossing.

Microsoft noemt de stap noodzakelijk

Microsoft legt uit dat “eenmaal gedownload, de Microsoft Defender-app de apparaatbescherming die al is ingebouwd in Windows Security, uitbreidt tot buiten je pc, naar je mac, iOS en Android-apparaten.”

De app is momenteel echter niet in alle Microsoft 365-regio’s beschikbaar. Microsoft heeft op zijn website een lijst gegeven van alle gebieden waar hij niet beschikbaar is. De zet van Microsoft heeft tot enige bezorgdheid geleid bij gebruikers die het een inbreuk op de privacy vinden.

Microsoft stelt echter dat de stap noodzakelijk is om gebruikers een betere en veiligere ervaring te bieden. Nu cyberdreigingen steeds geavanceerder worden, biedt Microsoft Defender for Individuals een extra beschermingslaag om cyberaanvallen en datalekken te helpen voorkomen.

