Gebruikers van WordPress kunnen nu gemakkelijk integreren met de Fediverse, dankzij de nieuwe ActivityPub voor WordPress plugin. Automattic, het bedrijf achter WordPress.com en andere webpublicatietools, heeft de plugin overgenomen en de ontwikkelaar ervan, Matthias Pfefferle, in dienst genomen.

Met de plugin kunnen WordPress.org en WordPress.com blog eigenaren in contact komen met lezers op federatieve platforms zoals Mastodon, Pleroma en HubZilla.

Eenmaal geïnstalleerd, kunnen lezers WordPress blogs volgen op het federatieve platform van hun voorkeur, de blogberichten bekijken en reageren met commentaar. Antwoorden die op een gefedereerde site worden geplaatst, worden commentaren op blogberichten, waardoor een naadloze integratie tussen platforms ontstaat.

Waarom deze plugin?

De plugin ondersteunt threaded comments en andere verbeteringen voor WordPress integratie. Hij is al meer dan 35.000 keer gedownload en ondersteunt Mastodon, Pleroma, Friendica, HubZilla, Pixelfed, SocialHome en Misskey.

Door de ontwikkelaar in huis te halen, wil Automattic de functionaliteit van de plugin mettertijd verbeteren en testen op mogelijke grote veranderingen in het platform.

Automattic CEO Matt Mullenweg is optimistisch over het potentieel van de Fediverse, een gedecentraliseerd web aangedreven door onderling verbonden servers waarop open-source toepassingen draaien. Hij ziet mogelijkheden voor WordPress.com om het bereik en de ondersteuning van andere protocollen zoals Nostr en Bluesky uit te breiden.

Bouwen aan het Fediverse

Mullenweg merkt op dat het bedrijf niet direct getroffen is door de SVB-crisis en contact heeft opgenomen met verschillende bedrijven en partners met aanbiedingen om te helpen. De overname van de ActivityPub voor WordPress plugin is slechts een van de vele stappen van uitgevers om het Fediverse te omarmen.

Medium kondigde onlangs zijn eigen Mastodon-server en integratie met ActivityPub aan. Tegelijkertijd lanceerde Flipboard zijn eigen instance op flipboard.social en integreerde met Mastodon zodat gebruikers Mastodon-updates kunnen volgen in de Flipboard-app.

De voorwaarden van de overname werden geheim gehouden, maar het was geen grote aankoop aangezien de plugin een kleine eenmansactie was. Pfefferle begint in april bij Automattic.

