Naar verluidt wil Visa het in Brazilië gevestigde FinTech-bedrijf Pismo kopen. Visa heeft grote ambities om zijn bank- en betaaldiensten uit te breiden in de cloud. Volgens berichten heeft Visa zijn bod verhoogd van 1 miljard naar 1,4 miljard dollar voor Pismo, dat clouddiensten aanbiedt aan banken en wereldwijd actief is.

Bronnen stellen dat ook MasterCard een bod heeft uitgebracht op Pismo. Visa heeft geen commentaar gegeven op de berichten en speculaties over een mogelijke deal. Ook Pismo onthoudt zich van elk commentaar op dit moment.

Pismo is een van de grootste aanbieders van cloudgebaseerde bank- en betalingsoplossingen en verwerkt 74 miljoen rekeningen en 38 miljoen kaarten. Voor beide partijen is Pismo een goede springplank naar de cloud. Ook kan het aan bestaande klanten dan snel de dienstverlening uitbreiden.

Voorsprong op legacy-oplossingen

Pismo richt zich volledig op de ontwikkeling van de volgende generatie financiële oplossingen met behulp van API’s (Application Programming Interfaces) en platforms voor banken. Met deze oplossingen kunnen andere bedrijven oplossingen lanceren zonder de oude infrastructuur opnieuw op te bouwen.

In een gesprek met PYMNTS vorig jaar legde de CEO van Pismo, Ricardo Josua, uit hoe de technologie van het bedrijf op grote schaal is getest. Hiervoor is gewerkt met prominente spelers in de financiële dienstverlening. Hiervoor heeft Pismo een concurrentievoordeel ten opzichte van bedrijven die oude oplossingen of ongeteste technologieën gebruiken.

Eerder deze maand onthulde Pismo een leentool waarmee financiële instellingen op maat gemaakte leenoplossingen kunnen creëren met behulp van verschillende combinaties, wat veel tijd en moeite bespaart.

De concurrentie is nog steeds hevig

Volgens de laatste editie van de “Embedded Finance Tracker®”, een samenwerking tussen PYMNTS en Galileo, beschouwt 25% van de bankiers banking-as-a-service (BaaS) oplossingen als een cruciale mogelijkheid om hun inkomsten te verhogen.

De overname van Pismo zou Visa of Mastercard in staat stellen zijn ambities op het gebied van BaaS verder waar te maken en zijn aanbod van clouddiensten uit te breiden. Hoewel de concurrentie voor Pismo intens blijft, geeft Visa met deze stap duidelijk aan dat het vastbesloten is zijn positie in de steeds lucratievere wereld van bankieren en betalen in de cloud te versterken. De vraag is wie bereid is meer te betalen voor Pismo; Visa of Mastercard?