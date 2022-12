Raspberry Pi gaat komend jaar geen nieuwe versie van zijn computer uitbrengen. Dit zegt CEO Eben Upton in gesprek met ExplainingComputers. Volgens hem wordt 2023 een hersteljaar waarin de leverancier de voorraad en supply chain weer op orde wil brengen.

Raspberry Pi heeft al meer dan anderhalf jaar problemen met het leveren van zijn single-board computersystemen aan vooral consumenten. De computers werden vooral opgekocht door het bedrijfsleven, waardoor consumenten nu al lange tijd achter het net vissen. Met name kleinere bedrijven kochten de computers de laatste tijd op, geeft CEO Eben Upton in een video-interview met ExplainingComputers aan.

Wegwerken productieachterstand

Het komend jaar wil Raspberry Pi daarom gebruiken om de levering van zijn computersystemen aan consumenten weer op orde te krijgen. Hiervoor worden nu honderdduizenden units van de computer exclusief voor consumenten gereserveerd. Het betekent dat consumenten binnenkort makkelijker via de resellers aan een exemplaar kunnen komen en niet op een wachtlijst komen te staan.

Geen nieuw model in 2023

Het wegwerken van de productieachterstand heeft wel tot gevolg dat volgend jaar geen Raspberry Pi 5 uitkomt. CEO Eben Upton geeft in het interview aan dat 2023 volledig in het teken komt te staan van het wegwerken van de productieachterstand. Een introductie van een nieuw model zou te vertragend werken. Het betekent dat de te leveren Raspberry Pi-computers nog steeds de modellen Pi 3A+, Pi Zero en Pi 4 zullen zijn.

Wanneer wel een nieuw Raspberry Pi-model gaat verschijnen, is onbekend. De CEO deed hierover in het interview geen uitspraken.

