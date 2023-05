Microsoft heeft gemeld dat sommige 32-bits toepassingen last hebben van terugkerende problemen bij het kopiëren en opslaan van bestanden in verschillende Windows-versies. Het probleem wordt verergerd bij het kopiëren naar netwerkshares.

Het probleem doet zich alleen voor in apps die ‘large address aware’ zijn. Daarnaast moeten ze ook de CopyFile API gebruiken op Windows 11 21H2 en 22H2 om vatbaar te zijn. Dit kan pas gebeuren na de installatie van KB5023774 en latere updates, of Windows 10 21H2 en 22H2, na de installatie van KB5023773 en latere updates.

In een verklaring zei Microsoft: “Windows-apparaten hebben meer kans om door dit probleem te worden getroffen wanneer ze sommige commerciële/bedrijfsbeveiligingssoftware gebruiken die uitgebreide bestandsattributen gebruikt.” Redmond beweert dat het nog geen meldingen heeft ontvangen dat de kopieerfunctie van File Explorer is aangetast. Echter blijft de CopyFile API mogelijk niet ongeschonden.

Wie wordt getroffen

Microsoft Office-apps zoals Excel en Word kunnen gevoelig zijn voor dit probleem. Dit is alleen het geval bij gebruik van 32-bits versies, waarbij sommige gebruikers de foutmelding ‘Document niet opgeslagen’ krijgen. Het bekende probleem heeft mogelijk geen gevolgen voor consumenten die Windows gebruiken in persoonlijke of niet-beheerde commerciële instellingen.

Van alle getroffen versies van Windows heeft Microsoft de problemen nog niet aangepakt in de laatste release. Dit is Windows 11 versie 22H2.

Het bedrijf heeft de getroffen klanten verteld dat ze het probleem kunnen omzeilen door de bestanden opnieuw op te slaan of te kopiëren totdat de fix klaar is. In Windows 10 en 11 21H2 is het probleem opgelost doordat ze met de Known Issue Rollback, waarmee bugs die via een Windows Update zijn gepusht, kunnen worden teruggedraaid.

Een workaround

Microsoft vertelt admins om een KIR Group Policy te installeren. Die zijn te configureren op getroffen enterprise-managed apparaten om het probleem van bestandsoverdracht en opslaan af te handelen. U kunt het groepsbeleid via de onderstaande koppelingen bij Microsoft ophalen (.msi-bestanden):

– KB5023774 Known Issue Rollback – Windows 11, versie 21H2

– KB5023773 Bekende problemen terugdraaien – Windows 10 21H2/22H2

Zodra de installatie is voltooid, kan het Groepsbeleid worden gevonden onder Computerconfiguratie -> Administratieve sjablonen.

Om de Known Issue Rollback te implementeren, moet u via de Editor voor groepsbeleid naar het lokale computerbeleid of het domeinbeleid op de domeincontroller gaan om de specifieke versie van Windows te kiezen waarop u zich wilt richten. Meer informatie vindt u op de ondersteuningssite van Microsoft.

Lees ook: Einddatums Windows 10 en Windows 11