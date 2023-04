De levenscyclus van een Windows-besturingssysteem is tegenwoordig een stuk korter dan bij eerdere versies. Windows XP werd meer dan 12 jaar ondersteund en Windows 7 meer dan 5 jaar. De levensduur van de verschillende Windows 10 en Windows 11 versies is slechts 1 of 2 jaar. In dit artikel geven we een overzicht van de levenscycli van Windows 10 en Windows 11.

Software lifecycles stellen ontwikkelaars in staat de ondersteuning van applicaties en besturingssystemen stop te zetten. Zelfs grote IT-bedrijven zoals Microsoft, Google en anderen moeten een end-of-life label op hun applicaties en besturingssystemen plakken. Meestal moedigen ze klanten aan om te upgraden naar nieuwe versies van hun besturingssystemen of applicaties. Het gebruik van niet-ondersteunde versies vormt wel een beveiligingsrisico.

Elke Windows 10 en Windows 11 versie heeft zijn eigen end-of-life datum of zoals Microsoft het noemt, end-of-support of end-of-service datum. Op deze datum stopt Microsoft met de distributie van over-the-air (OTA) updates via Windows Update. Daarnaast stelt Microsoft ook geen updates meer beschikbaar via de website.

Eenvoudig gesteld biedt Microsoft in principe geen enkele ondersteuning meer op software die het einde van zijn levensduur heeft bereikt. In plaats daarvan richt het zich op nieuwe producten en nieuwe versies. Dit geldt dus ook voor beveiligingsupdates. Enkel bij hoge uitzondering of tegen forse betaling wil een fabrikant nog weleens een patch uitbrengen.

Windows 10 21H2

De end-of-life datum voor Windows 10 21H2 voor de Home, Pro, Pro for Workstations en Pro Education edities is 13 juni 2023. Als klanten de Windows 10 21H2-feature-update installeren op Windows 10-edities zoals Education, Enterprise en IoT Enterprise, is de EOL-datum voor Windows 10 21H2 11 juni 2024.

Er zijn alternatieve data als een klant Windows 10 heeft gekocht via het Long-Term Service Channel (LTSC) of Long-Term Servicing Branch (LTSB). In dat geval betekent 12 januari 2027 het einde van de reguliere ondersteuning voor Windows 10 21H2. Op 13 januari 2027 loopt de uitgebreide ondersteuning voor IoT Enterprise LTSC en Windows 10 LTSB af.

Windows 10 22H2

Microsoft ondersteunt Windows 10 nog voornamelijk voor apparaten die niet voldoen aan de hardware-eisen om te upgraden naar Windows 11. Daarom is Windows 10 22H2 een kleine update zonder noemenswaardige wijzigingen of nieuwe functies.

Lees ook: Windows 10 21H2 end-of-service op 13 juni

Gebruikers van Windows 10 Home en Windows 10 Pro met versie 22H2 worden vanaf 18 oktober 2022 18 maanden lang ondersteund. Op 14 mei 2024 eindigt de ondersteuning voor de edities Home, Pro, Pro Education en Pro for Workstations.

Klanten van Windows 10 Enterprise en Windows 10 Education met versie 22H2 krijgen 30 maanden ondersteuning vanaf oktober 2022, met als EOL-datum 13 mei 2025.

Windows 11 21H2

De EOS-datum voor Windows 11 21H2, die in oktober 2021 werd gelanceerd, nadert snel. End of service voor Home, Pro, Pro Education en Pro for Workstations is op 10 oktober 2023. Gebruikers met Enterprise, Education en IoT Enterprise versies hebben nog een jaar extra, die hebben ondersteuning tot 8 oktober 2024.

Windows 11 22H2

Dezelfde dag, 8 oktober 2024, komt er een einde aan de ondersteuning van Windows 11 22H2 Versie 22H2 voor de versies Home, Pro, Pro Education en Pro for Workstations. De EOS-datum voor Enterprise, Education en IoT Enterprise is 10 oktober 2025.

Windows pc’s worden redelijk snel gevoelig voor hacks en ransomware-aanvallen wanneer Microsoft stopt met de ondersteuning van een Windows-installatie. Dit komt doordat Windows een zeer groot besturingssysteem is met veel code en daardoor ook een grotere kans heeft op beveiligingsproblemen. Hackers zullen dan ook blijven zoeken naar zwakheden in software die niet langer wordt ondersteund en IT-infrastructuur blijven aanvallen. Simpelweg omdat veel bedrijven vaak te laat zijn met hun migraties naar nieuwere versies.

Bedrijven kunnen uiteraard wel updates, hardware-aanpassingen en software-updates uitvoeren als ze de einddatum van de ondersteuning kennen. Toch zijn veel bedrijven hier vaak te laat mee.