Microsoft onthulde Windows Copilot tijdens de eigen Build-conferentie. We nemen een kijkje in de AI-assistent die de techgigant uit Redmond in juni voor Preview-gebruikers gaat introduceren.

Wie de ontwikkelingen rondom GitHub en Microsoft 365-producten volgt, zal al bekend zijn met het concept van een copilot. Dit is de Microsoft-benaming voor wat we simpelweg een AI-bot kunnen noemen. Veelal zien we deze innovatie opduiken als een aanspreekbare chatbot. Deze kan op basis van large language models (LLM’s) individuen en organisaties de weg wijzen. Denk aan het geven van inzichten op basis van data of het verzinnen van nieuwe ideeën.

Vooralsnog is er geen OS-level AI-bot geweest, maar dat gaat in juni veranderen. Dan introduceert Microsoft Windows Copilot (in Preview-vorm), dat centraal op de taakbalk te vinden is.

Integratie

Een dergelijke assistent is in potentie tot veel in staat, maar daarvoor is aardig wat werk nodig vanuit developers. Een chatbot heeft namelijk de neiging om uit de bocht te vliegen als het te veel ruimte krijgt qua onderwerpkeuze en aanspreekvormen. Een praktisch voorbeeld hiervan kennen we uit de hoek van Microsoft zelf. De eigen Bing-chatbot kreeg namelijk al gauw de onwenselijke reputatie van onbeschoftheid toen het geïntroduceerd werd.

Om die reden mogen we verwachten dat Windows Copilot met aardig wat inperkingen opereert. Het zal zijn kracht ontlenen aan een sterke integratie binnen het Microsoft-ecosysteem.

Het bovenstaande voorbeeld geeft weer waar Microsoft naartoe wil. We zien een AI-sidebar die net zo natuurlijk aanvoelt als een keuzemenu binnen een website of een overlay voor schermopnames. Opvallend is dat dit Copilot-venster zich rechts op het scherm bevindt. Hierdoor zal het voor de meeste applicaties en websites niet aan de kant zitten van al bestaande keuzemenu’s.

We zien vervolgens een voorbeeld van een vraag richting Copilot. “Wat kan ik aan mijn systeem veranderen om werk gedaan te krijgen?” De tips zijn vervolgens niet direct al te drastisch. Men oppert een focustimer om tijdelijk geen afleidende notificaties te krijgen en het instellen van dark theme om minder oogvermoeidheid op te bouwen. De vraag is ietwat interpretabel, ook al is het slechts een voorbeeld. We zien in de preview niet wat er gebeurt als we de vraag wat willen vernauwen. Denk aan ‘wat kan ik fysiek aan mijn systeem veranderen voor productiviteit?’. Het vermoeden is dat de Copilot getraind is binnen het Windows OS-ecosysteem. Dit zet ons aan het denken: wellicht is er in de toekomst de mogelijkheid om daadwerkelijk iets te maken van de ‘System Performance Rating’. Deze feature zat ooit vrij prominent binnen de Windows-opties en gaf een nogal ondoorzichtige score aan je systeem. Dit was ooit bedoeldom gebruikers aan te raden om te gaan upgraden. Als een AI-assistent dit zonder onzinnige cijfers kan doen en op basis van je daadwerkelijke gedrag, kan Copilot van nut zijn.

Productiviteit

Vooralsnog zien we vooral voorbeelden die wijzen op het helpen van productiviteit binnen de Microsoft-suite. Copilot kan documenten opsommen en op basis ervan advies geven (zie afbeelding hierboven) en andere inzichten geven die we al eerder voorbij zagen komen bij ChatGPT, de Word-Copilot en GitHub Copilot.

De integratie blijft echter niet alleen maar bij Microsoft-producten. We zien hier hoe Adobe Express tevoorschijn komt bij het voorstellen van een ontwerp voor een bedrijfslogo. Dit soort integraties kunnen op den duur van onschatbare waarde zijn voor software-ontwikkelaars. Wat als je een overeenkomst met Microsoft weet te bemachtigen dat jouw specifieke product als suggestie tevoorschijn komt bij een dergelijke chat-prompt? Het is daarbij natuurlijk wel belangrijk dat de Copilot ook echt populair wordt. Met de gigantische installed base van Windows moet dat wel goedkomen. Zelfs als slechts 10 procent van de Windows 11-gebruikers af en toe Copilot inzet in de toekomst, spreken we over honderden miljoenen individuen.