Google beweert grote stappen te hebben gezet met Bard. De techgigant zegt dat zijn AI-chatbot beter wordt in zaken als wiskunde en programmeren.

Deze week kondigde Google aan dat Bard, zijn AI-gestuurde chatbot, steeds beter wordt in taken en zoekopdrachten die gebaseerd zijn op logica en redeneren. Dit is welkom nieuws, aangezien Google wat laat was op het generatieve AI-feestje en zijn chatbot schijnbaar al vanaf het begin geplaagd werd door problemen.

In april meldde Bloomberg dat Google-medewerkers alarm sloegen over Bard en beweerden dat Google’s zich haastte om ChatGPT in te halen. Dit had “geleid tot ethische fouten”. Volgens het rapport beschuldigden sommige medewerkers Bard ervan een “pathologische leugenaar” te zijn.

Een nieuwe methode: “impliciete code-uitvoering”

Op woensdag onthulde Google echter de “verbeteringen” van Bard in een blogpost. Jack Krawczyk, Bard Product Lead en Amarnag Subramanya, VP of Engineering voor Bard, legden uit hoe de chatbot “beter werd”.

“Bard wordt beter in wiskundige taken, coderingsvragen en stringmanipulatie”, schrijven ze. Dit komt door een nieuwe techniek genaamd “impliciete code-uitvoering”, die Bard helpt om computerprompts te detecteren en code op de achtergrond uit te voeren. “Hierdoor kan het nauwkeuriger reageren op wiskundige taken, coderingsvragen en aanwijzingen voor het manipuleren van tekenreeksen”, beweren ze.

De functie voor het impliciet uitvoeren van code helpt Bard om dingen te doen als het berekenen van renteaccumulatie, het herschikken van woordspellingen en het analyseren van priemgetallen en factoren.

De beperkingen van LLM’s

De Google-medewerkers merken op dat large language models (LLM’s) op voorspellingsmachines lijken. Dit betekent dat wanneer ze een vraag krijgen, ze een antwoord genereren door te voorspellen welke woorden waarschijnlijk daarna komen. Dit maakt generatieve AI-diensten “extreem vaardig op het gebied van taal en creatieve taken, maar zwakker op gebieden zoals redeneren en wiskunde”.

Dat wordt nu verbeterd door de impliciete code-uitvoermethode, waarmee Bard code kan genereren en uitvoeren om zijn redeneer- en rekencapaciteiten te verbeteren.

Krawczyk en Subramanya zeggen dat Bard met de nieuwe techniek prompts identificeert die baat zouden kunnen hebben bij logische code, deze “onder de motorkap” schrijft, uitvoert en het resultaat gebruikt om een nauwkeuriger antwoord te genereren.

Ze beweren dat de nieuwe methode de nauwkeurigheid van Bards antwoorden op rekenkundige woord- en wiskundeproblemen met ongeveer 30% verbetert.

Lees ook: Waarom komt Bard (nog) niet naar Europa?