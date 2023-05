Vorige week kondigde Google aan dat zijn Bard-chatbot in 180 landen beschikbaar werd. Echter schitteren EU-landen door afwezigheid. Waarom laat Google een lancering van Bard op ons continent (vooralsnog) achterwege?

Wie naar een verklaring zoekt, belandt al gauw bij het verbod dat de Italiaanse privacy-waakhond op ChatGPT legde. De chatbot van OpenAI zou op illegale wijze data van Europeanen verwerken en geen beperking op het gebruik ervan door kinderen leggen. Inmiddels kunnen Italianen weer volop gebruikmaken van ChatGPT, hoewel de AI-wereld nog niet af is van EU-wetgeving. Sterker nog, later dit jaar mogen we een “AI-wet” vanuit de Europese Commissie verwachten.

Lees ook: AI-wet doorstaat belangrijke stemming EU

Signaal

Waarom Bard niet naar Europa komt, wil men bij Google niet kwijt. Echter menen experts tegenover Wired dat het bedrijf mogelijk bang is voor de gevolgen van fouten die de chatbot kan maken. Bard kan af en toe feiten ‘hallucineren’, lees: onjuistheden als waar presenteren. In het Wired-artikel spreekt men over het mogelijk verspreiden van misinformatie over onderwerpen als de oorlog in Oekraïne.

Dat de EU torenhoge boetes kan uitdelen, waaronder aan Google, is welbekend. De angst om weer een fikse tik op de vingers te krijgen zal voor Google al genoeg reden geven om terughoudend te zijn met de introductie van gevoelig liggende producten in de EU.

Echter is de aanstormende Europese wetgeving een actuele motivator om een signaal af te geven. Dat signaal: sta ons toe om AI zonder stricte privacy-wetgeving in te zetten, of anders. Al zijn er bedrijven die AI-tools verbieden, het lijkt erop dat de inzet van generatieve AI een onmisbaar aspect van het werkend leven van velen zal worden. Google is wellicht niet de enige of zelfs niet eens de grootste speler op het gebied van chatbots, maar heeft een troef in handen. Het lijkt te willen proberen om de aankomende wet te beïnvloeden door EU-burgers een nuttig instrument te ontkennen.

Of de EU zin heeft om deze keer wel te buigen naar Big Tech, valt te bezien. Duidelijk is wel dat ook de open-source gemeenschap vreest voor een te ingrijpende AI-wet, waarmee Google in een waardige concurrent ook een bondgenoot vindt.

Lees ook: ‘Open-source coderen in gevaar door nieuwe EU-wetgeving’