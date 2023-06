De uitrol naar Windows komt negen maanden na de publieke beschikbaarheid van de browser voor Mac-gebruikers. De Windows-browser, die zich momenteel in publieke bèta bevindt, bevat veel van de privacywaarborgen van zijn tegenhangers in iOS, Mac en Android.

Als gebruikers hun DuckDuckGo-reis beginnen, kunnen ze wachtwoorden en bladwijzers importeren uit andere browsers of wachtwoordbeheerders. Hoewel de browser op dit moment geen extensies ondersteunt, is DuckDuckGo van plan om deze functie te integreren.

Een opvallende toevoeging aan de browser is de wachtwoordmanager, die inloggegevens automatisch kan onthouden en invullen. Daarnaast biedt DuckDuckGo voor Windows het gemak van suggesties voor veilige wachtwoorden voor nieuwe aanmeldingen.

Ingebouwde advertentie-blokkering

DuckDuckGo’s toewijding aan privacy komt tot uiting in de mogelijkheden van de browser om advertenties te blokkeren. De browser elimineert advertenties door invasieve trackers te blokkeren voordat ze geladen kunnen worden.

De browser bevat ook Duck Player, een ingebouwde videospeler om gebruikers tijdens het kijken naar YouTube te beschermen tegen tracking cookies en gepersonaliseerde advertenties.

Hoewel YouTube nog steeds videoweergaven registreert, zorgt Duck Player ervoor dat de video’s die via de speler worden bekeken niet bijdragen aan de gepersonaliseerde aanbevelingen van gebruikers of hun reclameprofielen op YouTube. Gebruikers kunnen de functie altijd ingeschakeld laten of per video aangeven dat ze de functie niet willen gebruiken.

Nog niet de Mac-ervaring

DuckDuckGo heeft aangegeven de Windows-browser op hetzelfde niveau te willen brengen als de Mac-browser door de opstartprestaties te verbeteren, het vastmaken van tabbladen te introduceren, het importeren van HTML-bladwijzers mogelijk te maken, de opties voor de Fire Button uit te breiden en extra privacyfuncties toe te voegen.

