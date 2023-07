Android-applicaties zijn al een tijdje te draaien op Windows. Echter is de gebruikerservaring dankzij een nieuwe update een stuk verbeterd met de July 11 Preview.

De officiële naam voor deze tool is Windows 11 Subsystem for Android, of kortweg WSA. Het op poten zetten van compatibiliteit met Android-apps is even wat werk, maar gelukkig hebben we onlangs uitgelegd hoe dat moet.

Tip: Zo draai je Android-apps op Windows 11

De updates zijn erg uiteenlopend. Zo is er een grotere compatibiliteit met camera’s, dat voor sommige apps een struikelblok was. Fullscreen-mode heeft voortaan een taakbalk in hover-modus, waardoor de touchscreen-ervaring verbeterd is. Daarnaast is het nu mogelijk om Android-apps binnen een netwerk met elkaar te laten verbinden. Ook zijn OneDrive-mappen leesbaar binnen de applicatie, dat eerder niet altijd werkte. Ook laat WSA voortaan weten als een app permissies wil gebruiken die niet vanuit het subsysteem ondersteund zijn.

Picture-in-picture zou eveneens verbeterd zijn, inclusief nieuwe UI-knoppen. Uiteindelijk is het draaien van Android-apps op Windows duidelijk gevoelsmatig anders dan een native-applicatie, maar door dergelijke tweaks kan men dit langzaamaan overbruggen. De Linux-kernel binnen WSA is nu 5.15.104.

Een belangrijke verbetering is de toegenomen stabiliteit voor ARM-gebaseerde apparatuur. Ietwat ironisch, aangezien Android-telefoons bijna allemaal op deze architectuur draaien. Voor apparaten met 16GB aan systeemgeheugen of meer is de partially-running-mode nu mogelijk, iets dat op mobiele Android-devices niet weg te denken is. Dit omdat mobiele apparatuur een sterke focus heeft op efficiëntie, terwijl deze vorm van Windows-compatibiliteit dat soort nauwe integraties met de hardware nog niet ondersteunde.

Tenslotte mag ook een security-fix niet ontbreken, waar Microsoft verder geen details over deelt.