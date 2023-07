Apple zou in stilte bezig zijn om generatieve AI-tools te ontwikkelen. Sommige engineers spreken daarbij over Apple GPT.

Dat schrijft Bloomberg op basis van bronnen. Voorlopig is er nog geen marktstrategie om de technologie naar eindgebruikers te brengen. Apple is opvallend stil in het recente generatieve AI-geweld. CEO Tim Cook zou wel hebben aangegeven dat Apple hiernaar kijkt, maar dat ontwikkelingen met de nodige voorzichtigheid moeten worden toegepast. Hij zou bijvoorbeeld willen dat de branche meer veiligheidsmaatregelen rondom generatieve AI ontwikkelt.

LLM-model Ajax

Mogelijk komt er verandering in de houding van de techgigant. Apple zou de druk voelen van de andere generatieve AI-tools op de markt. Denk aan ChatGPT, Bard en Bing AI. Ook zou Apple beseffen dat de opkomst van generatieve AI de manier waarop mensen straks met hun mobiele devices communiceren wezenlijk gaat veranderen.

Inmiddels werkt Apple daarom intensiever aan eigen generatieve AI-tooling. De basis hiervan is het eigen LLM-model Ajax. Dit LLM-model is vorig jaar ontwikkeld voor het samenbrengen van alle machine learning-ontwikkelingen binnen Apple. Ajax is gebouwd op basis van het machine learning framework Google Jax en draait in Google Cloud, schrijft de nieuwssite.

Het Apple-eigen LLM-model zou al verbeteringen aan search, Siri en Apple Maps hebben opgeleverd. Daarnaast zou Ajax worden gebruikt voor het ontwikkelen van grotere LLM-modellen die de basis moeten vormen voor het eveneens ontwikkelde interne intelligente chattool.

Generatieve AI chattool

Dit interne op ChatGPT gelijkende chattool is ook eind vorig jaar ontwikkeld, maar werd in eerste instantie uit veiligheidsredenen nog beperkt onder medewerkers uitgerold. Inmiddels is de tool voor meer medewerkers beschikbaar, maar genereert geen antwoorden waarmee functionaliteit voor eindklanten kan worden ontwikkeld, volgens Bloomberg. De tool is intern beschikbaar als een webapplicatie en niet geschikt voor consumentengebruik.

De generatieve chattool wordt ingezet voor product prototyping en het samenvatten van tekst. Ook beantwoordt de tool vragen op basis van data waarmee het is getraind. Volgens medewerkers is de tool eigenlijk een replica van Bard, ChatGPT of Bing AI en heeft het geen nieuwe functionaliteit of technologie.

Geen marktstrategie

Apple heeft nog geen duidelijke plannen over hoe het uiteindelijk zijn generatieve AI-tools gaat vermarkten, stelt de nieuwssite. De techgigant zou nog naar een goede marktstrategie kijken.

Mogelijke toepassingen van het eigen Ajax LLM-model en een eventuele generatieve AI-chatoplossing zijn onder meer voor Siri, maar ook in nieuwe gezondheidstoepassingen voor de Apple Watch of in elektrische voertuigen.

Tip: Apple blokkeert update voor zeroday, nieuwe oplossing nog niet klaar