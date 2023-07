Twitter is volgens eigenaar Elon Musk toe aan een rebrand, en wel in de vorm van de naam “X”. Nadat hij in april de naam van Twitter Inc al omzette naar X Corp, lijkt het social media-platform zelf nu ook de transitie te ondergaan.

Al langer is bekend dat Elon Musk een erg ambitieuze visie voor Twitter in het vizier heeft. In navolging van het Chinese WeChat wil hij van het platform een “everything app” maken, waarbij we als buitenstaanders verder nog zullen moeten speculeren over wat dat precies inhoudt. In het geval van WeChat zijn de toepassingen in ieder geval enorm uitgebried: alles van chatberichten tot betalingen en spelen van games. Het is een ontzettend populaire applicatie binnen China en vervult een centrale rol voor de digitale communicatie in dat land.

Op het hoofdkantoor van het bedrijf is het nieuwe “interim”-logo te bewonderen (zie afbeelding). Ook CEO Linda Yaccarino leek de naamsverandering te bevestigen.

Radicale verandering

Wie het beleid van Twitter volgt sinds de overname door Musk eind vorig jaar, heeft een razendsnelle opeenvolging van koerswijzigingen en tumult voorbij zien komen. Zo weigerde hij allerlei betalingen te doen aan cloudproviders en om huur over te maken voor verschillende kantoorpanden. Daarnaast vluchtten adverteerders weg nadat bleek dat de content moderation op het platform wel erg toelatend was.

Tip: Waarom betaalt Twitter zijn rekeningen niet?

Ook is er qua concurrentie inmiddels aardig wat veranderd. Threads van Meta lanceerde met een explosie aan aanmeldingen, zelfs zonder een aanwezigheid binnen de EU. Dat platform lijkt een stuk meer op het Twitter dat we tot nu altijd gekend hebben, met eenvoudige korte berichten als centrale focus.

Gaat dit werken?

Het succes van Threads dient overigens wel genuanceerd te worden: na de recordsnelheid waarmee nieuwe aanmeldingen langskwamen, volgde direct daarna weer een grootschalig vertrek van het piepjonge platform. Een deel van deze gebruikers zal daarmee ook weer teruggekeerd zijn naar het bekende terrein van Twitter. Het is echter maar de vraag wat er in de toekomst zal plaatsvinden.

Al eerder werd duidelijk dat de waardevolle gratis Twitter-API achter slot en grendel werd gezet. De betaalmuur was gelijk immens, waaruit men de conclusie mag opmaken dat bijna niemand erin zal investeren. Met deze context in het achterhoofd is het niet al te vreemd dat Musk de identiteit van zijn platform volledig wil omwentelen, met wellicht een compleet nieuw verdienmodel. Dat lijkt alleen wel ten koste te gaan van de gigantische naamsbekendheid van zowel Twitter als de tweets die erop verschijnen.

Immers is het pad dat het nieuwe “X” bewandelt riskant. Twitter werd juist zo succesvol door de eenvoudige opzet: 140 tekens, 1 tijdlijn, geen verdere beperkingen. Het ontstond in een tijdperk waarin smartphones en apps nog in de kinderschoenen stonden. Inmiddels zal een “everything app” op alle fronten een alternatief moeten kunnen verslaan.