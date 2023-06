De Twitter-saga weet van geen ophouden. Sinds het social media-platform vorig jaar door Elon Musk is overgenomen, blijft er tumult. Nu blijkt uit rapportering van Platformer dat ook Google Cloud-rekeningen zich opstapelen bij Twitter, kort nadat Musk aangeklaagd werd voor zijn weigering om huur te betalen voor kantoren in Londen, San Francisco en New York.

Twitter gebruikt de diensten van Google voor van alles. Zo draaien er services om spam tegen te gaan, content dat kindermisbruik bevat te verwijderen en accounts te beschermen. Met andere woorden: essentiële zaken. Eerder bleek al dat Twitter ruzie had met AWS, waar eveneens sommige services op draaien en waar Musk ook opeens niet meer voor ging betalen. Hierbij dreigde Amazon om advertentiebetalingen pas over te maken als het zelf geld had gezien van Twitter. Over de noodzaak om peperdure kantoren te huisvesten in de duurste steden ter wereld valt te twisten. Toch is het weigeren van de huur- of cloud-betaling andere koek dan het afbreken van een contract. Wat is er aan de hand?

Drastische maatregelen

Laten we vooral niet vergeten hoe het Musk-Twitter-huwelijk tot stand kwam. Na veel gesteggel besloot de techtycoon toch maar voor 43 miljard dollar het bedrijf over te nemen, nadat hij wegens zijn eerdere uitspraken mogelijk gedwongen zou worden om de aankoop te voltooien. Het zag er dus meteen niet naar uit dat hier sprake was van een overtuigde match.

Veel gerommel met wegtrekkende adverteerders door heisa over controversiële content volgde. Niet heel veel later bleken er meerdere ontslagrondes nodig te zijn om de financiën op orde te houden. Maanden later blijft Twitter met nieuws komen, zoals dat het onlangs de prijzen voor de API enorm omhoog gooide. Allemaal acties die voor veel instabiliteit zorgen. Deze drastische maatregelen lijkt Musk echter met volle overtuiging te nemen, hoewel hij soms met een nuancering komt. Een voorbeeld hiervan is dat Twitter de API wel voor academische doeleinden openstelde nadat dat eerder in twijfel was.

Toch is er sprake van een tactiek: men noemt het wel eens ‘playing hardball’, oftewel een agressieve manier van onderhandelen. Door de deadline nader te laten komen en heftige kritiek te uiten op de ander, hoopt Musk een voordeligere deal klaar te spelen. Vooralsnog is niet helemaal duidelijk of dit werkt. Volgens hemzelf was Twitter in ieder geval in maart van dit jaar nog minder dan de helft waard van het oorspronkelijke bedrag waar hij het bedrijf voor overnam.

Verandering op komst

De overgang naar een nieuwe CEO, te weten Linda Yaccarino, lijkt een kans te geven op verandering. Omdat Musk met zijn vaak frappante tweets ook het uithangbord is van officieel Twitter-beleid, is het voor gebruikers van het platform een wirwar van veranderend beleid en nieuwe prijsmodellen. Doordat hij voortaan een ander takenpakket voor zijn kiezen krijgt, kan Musk mogelijk wat minder aan de knoppen zitten. Wellicht is hij als aandachtsgenerator nog van nut voor het platform, zonder alle nadelen van zijn wispelturig en hardhandig beleid.

Wat gaat er gebeuren? De verwachting van Platformer is dat Twitter met een eigen on-prem datacenter gaat werken voordat het contract met Google Cloud verstrijkt. Echter zou dit project achter op schema lopen, waardoor de gerelateerde diensten opeens uit de lucht kunnen gaan. Het doet denken aan de plotselinge uitschakeling van vele applicaties die de Twitter-API draaiden, toen het bedrijf voor een hoge paywall koos. Kortom: er zal wellicht een nieuw tijdelijk contract moeten komen. Op de korte termijn kan Musk in ieder geval nog rekenen op lopende rechtszaken en riskeert hij het dagelijks functioneren van Twitter. Als we wat verder in de toekomst kijken zien we mogelijk dat zijn rol binnen het bedrijf afzwakt. Wie weet geeft het Twitter de kans om een weekje buiten het nieuws om te opereren. Het zou goed uitkomen, aangezien Meta een rivaal voor het platform aan het optuigen is.

