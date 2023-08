Microsoft bouwt een Backup-app in voor Windows 10. De app is meteen te gebruiken door handmatig de tussentijdse update van Windows te installeren.

De recent door Microsoft uitgebrachte cumulatieve preview-update KB5029331 geeft gebruikers van Windows 10 22H2 de kans om nieuwe fixes en features te testen. Deze update staat los van de maandelijkse Patch Tuesday waarin nieuwe functies en security-updates worden uitgerold. Gebruikers kunnen via de nu beschikbare tussentijdse update al de komende nieuwe functionaliteiten testen.

Introductie Windows 10 Backup-app

Een belangrijke nieuwe feature in de KB5029331 is de introductie van een nieuwe Windows 10 Backup-app. Deze applicatie biedt dezelfde eigenschappen als de in Windows 11 ingebouwde back-up-instellingen, gecombineerd met de in Windows 10 verspreid geïntegreerde instellingen. Al deze functionaliteit is nu samengebracht in de standalone back-up-app Windows Backup.

Gebruikers kunnen de app gebruiken om back-ups te genereren van bestanden, directories en mappen naar OneDrive. Ook kunnen zij hun opgeslagen wifi-inloggevens, Windows-accountvoorkeuren, andere wachtwoorden en geïnstalleerde apps in de back-up-app opslaan.

Overige nieuwe eigenschappen

Overige nieuwigheden in de preview-update voor Windows 10 22H2 zijn onder meer een nieuwe manier voor Windows om de locatie van gebruikers te detecteren, om lokale weerberichten en nieuwsberichten te generen. Verder brengt de update de komst van badges voor Windows in het Start Menu, en de display van de zoekbox.

Daarnaast zorgt de update voor het beter synchroniseren van de instellingen en krijgen gebruikers de waarschuwing voor een zeer oude bug die ervoor zorgt dat de legacy-versie van Edge niet wordt omgezet naar het moderne Microsoft Edge.

Lees ook: Zet Microsoft back-up-leveranciers buitenspel met Microsoft 365 Backup?