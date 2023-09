Google Chrome krijgt meer personaliseringsopties, nieuwe security-functies en een ander uiterlijk. De belangrijkste update is een betere bescherming tegen phishing en malware.

Chrome is vijftien jaar en daar profiteert de gebruiker van. Google geeft de browser namelijk verschillende updates die de online-ervaring moeten verbeteren en veiliger moeten maken.

Bescherming tegen phishing

De functies om meer personalisatie in de webbrowser te krijgen, zijn leuke om mee te experimenteren. Maar het belangrijkste is het opkrikken van de veiligheid, door de algemene beschikbaarheid van Enhanced Safe Browsing. Dit vormt de nieuwe standaard waarop de webbrowser zal draaien en komt er ter vervanging van de Google Chrome Safe Browsing-functie.

Zoals de naam van de functie aangeeft gaat het dus om een verbetering op vlak van security. Meer specifiek zal het gebruikers beschermen tegen phishing. Dat is mogelijk door gebruikers te weren van schadelijke websites die er mogelijke legitiem uitzien, maar wel worden gedraaid door hackers om inloggegevens van gebruikers te verzamelen via phishingpagina’s of om malware te verspreiden.

Google controleerde hiervoor in het verleden of de website die je wil bezoeken werd opgenomen in een lokale lijst van schadelijke URL’s. Door de update zal de controle nu real-time plaatsvinden in de plaats van ieder half uur tot uur. Volgens Google zal dat aanzienlijk opleveren op vlak van security: “Door de tijd tussen identificatie en preventie van bedreigingen te verkorten, verwachten we een verbeterde bescherming tegen malware en phishing-bedreigingen met 25%.”

Lees ook: AI-tools helpen met cybercrime: hackers experimenteren erop los

Personalisering via Material You

Verder komen er updates waar je als gebruikers mee kan spelen. Via Material You kan je voortaan namelijk het uiterlijk van de webbrowser afstemmen op je persoonlijke voorkeur. Dat betekent dat je de standaard witte achtergrond, of zwart als je de webbrowser in dark mode gebruikt, kan vervangen naar de kleur van je keuze. Klik hiervoor op de knop onderaan het startblad van de webbrowser met de naam ‘Customize Chrome’.

Bron: Google