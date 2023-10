De Chrome-browser krijgt mogelijk functionaliteit waarmee de tabs van gebruikers geautomatiseerd opnieuw worden gerangschikt. De opnieuw geordende browser tabs worden vervolgens in verschillende groepen ondergebracht.

Volgens experts is de nieuwe feature voor het ordenen van tabs een extensie van de bestaande Tab Groups-functionaliteit. Deze feature is een krachtige tool waarmee gebruikers hun verschillende tabs in de browser kunnen beheren. De tool zorgt ervoor dat gelijkwaardige tabs bijeen worden gebracht in groepen of ‘tab groups’. Dit maakt het overzicht beter, is de gedachte.

Met tab groups kunnen gebruikers ook deze groepen een kleurcode geven, zodat ze makkelijker zijn terug te vinden.

Organise Tabs

De nu aangekondigde feature automatiseert dit proces op een slimmere manier. De ‘Organise Tabs’-functionaliteit herschikt op een slimme manier de tabs en stuurt ze naar verschillende windows-groepen.

Daarnaast wordt verwacht dat de feature ook zorgt voor het automatisch aanmaken van tab groups wanneer de verschillende tabs op een systematische manier zijn gecategoriseerd.

Uiteindelijk moet dit voor eindgebruikers een betere browse-ervaring opleveren, waarbij de verschillende tabs als documenten in een kleurgecodeerde mappen op een bureau. Wanneer de functionaliteit beschikbaar komt, is niet bekend.

Lees ook: Google Chrome biedt real-time bescherming tegen phishing