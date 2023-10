Microsoft heeft onlangs de derde versie van zijn OneDrive cloudstoragedienst gepresenteerd. De nieuwe versie moet (zakelijke) gebruikers nog beter beheer en gebruik van bestanden geven op het internet, in Windows en natuurlijk in de diverse Microsoft 365-applicaties.

In de nu aangekondigde recente (web)versie van OneDrive heeft Microsoft een groot aantal veranderingen doorgevoerd. Denk daarbij onder meer aan een Fluent-ontwerp dat de cloud storagedienst meer de look & feel van Windows 11, de laatste Office-apps en File Explorer.

One-stop-shop voor bestanden

Onder meer is ook en shared view doorgevoerd, dat een overzicht geeft van alle bestanden en Office-documenten die met een gebruiker zijn gedeeld. Of dit nu via Teams, e-mail of op een andere manier is gebeurd. Ook is de toegang tot bestanden in de interface verbeterd.

Bestanden waarin wordt samengewerkt met anderen kunnen op naam of via profielfoto worden gevonden, de kleuren van folders kunnen worden aangepast en veelgebruikte folders kunnen overal als favoriete folder worden teruggevonden.

OneDrive wordt hiermee een soort one-stop-shop waar gebruikers als hun bestanden kunnen vinden en beheren.

Koppeling met (Office) applicaties

De cloud storagedienst van Microsoft krijgt ook andere functionaliteit. Onder andere wordt het beter mogelijk bestanden vanuit de webversie van OneDrive in diverse native applicaties te openen. Ook het openen van CAD- en PDF-bestanden wordt hierbij mogelijk.

De nieuwe OneDrive-ervaring komt binnenkort beschikbaar voor de bestandensecties in Teams en in Outlook. Voor deze laatste applicatie komt de functionaliteit al in december van dit jaar beschikbaar.

Integratie met Copilot

Verder wordt aan OneDrive -ook in december 2023- de Microsoft AI-dienst Copilot toegevoegd. Dit kan voor iedereen die over een Microsoft 365 Copilot-licentie beschikt.

Hiermee kunnen gebruikers dan op basis van hun bestanden in de online cloud storagedienst op basis van context en relevantie samenvattingen krijgen, of overzichten van nieuwe belangrijke wijzigingen in bestanden.

De meeste nieuwe eigenschappen van het vernieuwde OneDrive kunnen nu al via onedrive.com worden getest. De meeste functionaliteit, afgezien van de integratie met outlook en de integratie van Copilot, begin 2024 beschikbaar.

