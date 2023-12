Het gebrek aan voldoende kennis over AI bij medewerkers is een grote uitdaging voor de toekomst voor bedrijven. Dit stelt een recent onderzoek van Red Hat in het Verenigd Koninkrijk.

Uit het onderzoek van Red Hat blijkt dat bijna driekwart van de ondervraagde Britse IT-managers een gebrek aan goede AI-vaardigheden van medewerkers als een belangrijke uitdaging zien. Dit gaat gepaard met een gebrek aan strategische kennis en zakelijke vaardigheden binnen bedrijven.

Andere belangrijke uitdagingen voor bedrijven die de respondenten noemen, zijn onder meer kennisgebrek op gebieden als zogenoemde ‘agile delivery’, CI/CD pipelines, GitOps en automatisering, en cybersecurity.

Redenen waarom (IT-)medewerkers een gebrek aan kennis hebben, zijn onder meer een hoge werkdruk, onvoldoende budget voor trainingen, het werken in gescheiden afdelingen, het niet kunnen bijbenen van de technologische ontwikkelingen en een gebrek aan interesse.

Belemmeringen voor innovatie

De Red Hat-specialisten keken in hun onderzoek ook naar welke factoren bedrijven in hun innovatie afremmen. De belangrijkste oorzaak is dat bedrijven nog steeds langzaam nieuwe processen en meer efficiënte manieren van werken omarmen.

Ook maken zij nog steeds onvoldoende budget vrij voor het trainen van medewerker en hen nieuwe vaardigheden, zoals op het gebied van AI, te laten leren.

Een gebrek aan toegang tot nieuwe IT-platforms om de software delivery te versnellen, komt op de derde plaats. Evenals is er een tekort aan technisch geschoold talent en is het lastig dit talent ook te behouden. Verder wordt niet voldoende automatisering ingezet.

Opschroeven AI-vaardigheden

Volgens de onderzoekers is het zeer belangrijk dat bedrijven ervoor gaan zorgen dat de IT- en AI-vaardigheden van hun medewerkers snel worden opgeschroefd. Bedrijven moeten vooral meer expertise krijgen op het gebied van de vooringenomenheid van data, de ethiek rondom AI-gebruik en het kunnen uitleggen van AI-modellen. Hiervoor moeten zij over het juiste samenwerkingsplatform voor alle medewerkers beschikken.

Open-source omarmen

Red Hat pleit verder voor meer gebruik van open-source en het deelnemen van bedrijven in de open-source gemeenschap. Volgens het bedrijf krijgen bedrijven die aan dit soort communities deelnemen veel voordeel.

Denk daarbij aan het delen van de beste ‘best practices’, en het samenwerken voor het maken van ethische AI-standaarden. Dit zal hen uiteindelijk een concurrerend voordeel geven in het ontwikkelende AI-landschap, aldus het onderzoek.

