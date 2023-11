Middelgrote en kleine bedrijven in Nederland onderschatten vaak nog het risico dat zij het slachtoffer kunnen worden van een cyberaanval. Dit concludeert de recente MKB Cybersecurity Monitor 2023 van KPN.

Volgens de MKB Cybersecurity Monitor 2023 gelooft maar liefst 62 procent van de ondervraagde mkb’ers dat zij niet interessant zijn voor cybercriminelen. Dit terwijl -heel opmerkelijk- 76 procent aangeeft dat zij wel eens met een cyberaanval te maken hebben gehad.

Redenen ontbreken security

Ongeveer 43 procent van de respondenten geeft daarnaast toe niet of matig op een cyberdreiging of -aanval te zijn voorbereid. Redenen hiervoor zijn onder meer dat zij daarvoor geen tijd hebben of middelen hebben. Zij maken daarbij een afweging van de investeringen ten opzichte van de risico’s.

Daarnaast bereiden Nederlandse mkb’ers zich ook onvoldoende voor omdat zij de idee hebben dat een aanval nu eenmaal niet kan worden voorkomen.

Chantal Vergouw, lid van de Raad van Bestuur van KPN en verantwoordelijk voor de Zakelijke Markt, vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. “Ondernemers zijn onnodig kwetsbaar en de kans op schade is aanzienlijk. Het kan zelfs de bedrijfscontinuïteit bedreigen.”

KPN ziet veel bedreigingen

De antwoorden van de Nederlandse mkb-ondernemers staan in schril contrast met wat KPN zelf waarneemt.

Naar eigen zeggen verijdelt de telecomoperator wekelijks ruim 7 miljoen pogingen om het Nederlandse bedrijfsleven aan te vallen. Het gaat hierbij om phishing-aanvallen, maar ook om malafide websites en malware.

In vergelijking met 2022 kreeg volgens KPN 34 procent meer bedrijven te maken met een cyberdreiging of -incident. Vooral het aantal phishing-aanvallen is op weekbasis bijna vertienvoudigd.

Ook signaleert de telecomoperator een groei van het aantal Newly Registered Domains. Dit zijn websites met kwaadaardige bedoelingen, zoals nep-webwinkels die slechts een dag online blijven.

