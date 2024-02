Microsoft adviseert Windows 10-gebruikers nog dringender om over te stappen naar Windows 11. Gebruikers krijgen nu schermvullende adviezen te zien om de migratie te stimuleren.

Microsoft wil dat Windows 10-gebruikers die nog niet zijn overgestapt sneller migreren naar Windows 11. Vooral omdat de end-of-life-datum van de volledige ondersteuning van dit besturingssysteem op 14 oktober 2025 nadert.

Nieuwe push-campagne

Vanaf januari krijgen Windows 10-gebruikers na elke update daarom direct gepushte schermvullende pop-upoproepen of ‘advertenties’ te zien om hen over te halen. De ‘advertentie’ geeft deze gebruikers de keuze om over te stappen naar Windows 11 of bij Windows 10 te blijven.

In het laatste geval moeten deze gebruikers nog eens vier schermen doorklikken voordat ze hun besturingssysteem kunnen opstarten. Via de schermadvertenties probeert de techgigant de voordelen van Windows 11 over te brengen, zodat gebruikers alsnog worden overtuigd om de migratie naar Windows 11 te starten.

Windows 11-adoptie loopt achter

Uit recente cijfers van StatCounter blijkt dat eind januari 2024 het percentage pc’s met Windows 10 op 66,45 procent komt. Slechts 27,82 procent draait nu op Windows 11.

Het is overigens niet de eerste keer dat Microsoft een dergelijke campagne opzet om Windows 10-gebruikers over te halen toch naar Windows 11 te migreren. Dit gebeurde ook tussen de maanden februari en mei 2023.

Windows 10-gebruikers kunnen natuurlijk ook nog wachten met een migratie naar Windows 11 en direct overstappen naar het waarschijnlijk dit jaar nog te lanceren Windows 12.

Lees ook: Wie Windows 10 veilig wil houden na 2025, moet daarvoor betalen