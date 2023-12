Gebruikers van Windows 10 die deze OS-versie willen blijven gebruiken, kunnen na 14 oktober 2025 nog security updates blijven ontvangen via het Microsoft’s Extended Security Updates (ESU)-programma. Dit maakte de techgigant onlangs bekend.

De ondersteuning van Microsoft voor het Windows 10-besturingssysteem gaat over twee jaar stoppen, zo had men al eerder aangekondigd. De end-of-life-status van deze versie van het Windows OS is gezet op 14 oktober 2025. Na die datum ontvangen gebruikers van Windows 10 helemaal geen updates, en dus ook geen security-updates, meer.

Voor organisaties die om wat voor reden dan ook niet willen migreren naar Windows 11, wat door Microsoft natuurlijk met klem wordt geadviseerd, is er toch een mogelijkheid na de end-of-life datum security updates te blijven ontvangen.

Net als voor andere Microsoft-producten gaat dit via de Microsoft Extended Security Updates (ESU)-programma. Hierbij ontvangen gebruikers, tegen betaling, gedurende drie jaar nog security- en andere technische updates voor de Windows-versie.

Hiervoor moeten gebruikers voor ieder afzonderlijk jaar een abonnement aangaan. Hoeveel deze specifieke update-abonnementen gaan kosten, is niet bekend. Dat de kosten hiervoor fiks zijn en wellicht per jaar duurder worden, is al eens gebleken bij de Microsoft ESU-ondersteuning voor Windows 7.

Eeen pluspunt is dat de ESU-upgrades starks niet alleen voor bedrijven beschikbaar zijn, maar ook voor particulieren. Meer details hierover moeten nog komen.

Windows 10 2H22 laatste versie

Microsoft kondigde aan dat de huidige versie van Windows 10, de Windows 10 22H2-versie, de laatste versie is en straks geen upgrades meer krijgt. Recent is nog wel de AI-assistent Copilot in een laatste update toegevoegd. De enige updates die Windows 10 nu krijgt, zijn security-updates. Dit loopt, zoals gezegd, tot 14 oktober 2025 door.

Microsoft hoopt natuurlijk dat binnenkort nog meer eindgebruikers van Windows 10 naar Windows 11 overstappen. De strenge hardware-eisen gelden hiervoor echter als een serieus obstakel, en lijken de adoptie van Windows 11 al te hebben gestremd.

Lees ook: Windows 11-adoptie valt tegen, maar dat is niet meer dan logisch