Microsoft heeft onlangs aangekondigd dat pc’s met de verouderde Windows 11 21H2- en 22H2-versies een geforceerde update krijgen naar de meest recente Windows 11 23H2-versie. Dit gebeurt om gebruikers uit end-of-life-versies te drijven.

Microsoft geeft aan de geforceerde update door te voeren om alle gebruikers af te laten stappen van oude Windows 11-versies die al aan het einde van hun servicelevensduur zijn of gaan komen. Windows 11 21H2 is al end-of-life en 22H2 bereikt deze status in oktober van dit jaar.

In de Patch Tuesday-update van november 2023 kondigde Microsoft ook al aan dat gebruikers met een Windows 11 22H2-versie vanaf eind februari geen zogenoemde non-security preview updates meer krijgen. Dit betekent dat gebruikers met deze versie alleen nog security-updates krijgen en die stoppen dus ook in oktober 2024.

ML voor uitrol

Voor het uitrolproces van deze geforceerde update gebruikt de techgigant een continu getraind ML-model. Dit moet het hele uitrolproces veilig in fases laten verlopen.

Een handmatige update naar Windows 11 23H2 is ook nog steeds mogelijk voor gebruikers van de Windows 11 Home en Pro-versies. Dit is mogelijk via de Windows Update-optie in het Settings-menu.

Lees ook: Geen Windows 12 in 2024, maar Windows 11 24H2: dit zijn de belangrijkste features