Alle Windows 11 Insiders, dus zowel uit het Canary- als het Dev Channel, hebben nieuwe functionaliteit gekregen waarmee ze hun Android-smartphones of -tablets als webcamera voor hun pc of laptop kunnen gebruiken. De uitrol van deze feature verloopt gestaag, geeft Microsoft aan.

Met de nieuwe feature kunnen vooralsnog alleen Windows 11 Insider-gebruikers een Android-apparaat als webcamera gebruiken voor iedere video-applicatie op hun pc’s of laptops.

Volgens Microsoft biedt deze feature een betere beeldkwaliteit en maakt het switchen tussen camera’s, het pauzeren van de beeldenstream en on-device-effecten mogelijk. De verbinding tussen de apparatuur verloopt via WiFi.

Toolbar

Wanneer een smartphone of tablet als webcamera wordt gebruikt, verschijnt er in Windows 11 een speciale toolbar met opties voor het switchen tussen camera’s, videopauzeren, HDR aan- en uitzetten en meer. Ook is het via deze optie mogelijk het batterijgebruik van het mobiele device in de gaten te houden.

Vereiste randvoorwaarden en instellingen

Voor het gebruik van deze nieuwe feature moeten Windows 11 Insiders wel over de Link to Windows-app beschikken, versie 1.24012 of nieuwer. Daarnaast moet hun mobiele Android-device minimaal op Android 9.0 of hoger draaien.

Via de instellingen in Windows 11 kan via Bluetooth & Devices > Mobile Devices vervolgens het mobiele Android-device worden gekoppeld. Vervolgens spoort Windows 11 de Insider-gebruiker aan een update voor de Cross Device Experience Host te installeren.

Gebruikers van een iPhone of iPad kunnen helaas nog niet van een dergelijke videofeature voor Windows 11 profiteren.

Lees ook: Windows 11 krijgt WiFi 7-ondersteuning in nieuwe preview