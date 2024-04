Microsoft zal Teams niet meer standaard leveren met Office 365 en Microsoft 365. Dit was al sinds oktober binnen de Europese Unie het geval, maar nu geldt de wijziging in de 365-suite wereldwijd.

Microsoft stapte vanaf oktober van de Teams-bundeling af om de zorgen van Europese mededingingsautoriteiten weg te nemen. De videoconferencing-oplossing van Microsoft zou door de inclusie binnen de 365-suite oneerlijk voorgetrokken worden ten opzichte van de concurrentie.

Dat vond Zoom-CEO Eric Yuan in september ook, waarna hij de hoop uitsprak dat de Amerikaanse Federal Trade Commission de Teams-bundeling tevens aan de kaak zou stellen. Dat lijkt nu niet meer nodig te zijn.

‘Heruitlijning’ wereldwijde licenties

Microsoft heeft inmiddels aangekondigd dat de ontbundeling van Teams er wereldwijd hetzelfde uit gaat zien als tegenwoordig binnen Europa geldt. Het betekent dat gebruikers kunnen kiezen voor een Microsoft 365- of Office 365-suite zonder Teams, terwijl er eveneens een stand-alone optie is om Teams als Enterprise-klant af te nemen.

Hoewel de EU het Microsoft-beleid zonder meer heeft beïnvloed, stelt het techbedrijf dat de wijziging niet per se in het voordeel van gebruikers werkt. Men vertelde partners in september dat het besluit binnen Europa een compromis was met de EU-regelgevers. Wereldwijd maken meer dan 320 miljoen individuen gebruik van Teams, dat als de meest voor de hand liggende videoconferencing-optie geldt voor Windows-gebruikers.

Het Teams-aanbod zelf blijft zich uitbreiden. Zo moet de applicatie eenvoudiger, consistenter en meer AI-gedreven worden dit jaar. Vooralsnog blijven nieuwe integraties met andere 365-apps uit, maar Copilot zou dat kunnen veranderen. Een AI-functie als Intelligent Recap zou bijvoorbeeld snel een Word-bestand kunnen aanmaken met een samenvatting van een vergadering. Hoe ver Microsoft zal gaan om Teams op deze manier aan te jagen, valt nog te bezien.

