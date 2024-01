Een reeks vernieuwingen maakt Microsoft Teams sneller, eenvoudiger en eenduidiger.

Microsoft probeert Teams visueel consistenter en voorspelbaarder te maken. Zo krijgt elke gebruiker voortaan een tegel, ongeacht of men de webcam aan heeft staan of niet. Elke deelnemer bevindt zich in een aspectratio van 16:9, met 16 deelnemers (4 bij 4) als standaard optie. Er is ook te kiezen voor 4, 9, 16 of 49 gezamenlijke vensters tegelijk.

Voor sommige gebruikers zou het daarnaast te afleidend zijn geweest om het eigen camerabeeld te zien. Daarom is het voortaan mogelijk om zelf dit venster af te schermen, terwijl andere gebruikers nog wel het webcambeeld ontvangen.

Microsoft geeft daarnaast voortaan een hogere prioriteit aan sprekers en gebruikers die een virtuele hand hebben opgestoken. Wederom zou dit ervoor moeten zorgen dat het beeld minder snel verandert dan voorheen. Groepen die via een Teams Room deelnemen, krijgen een groter venster zodat alle deelnemers te zien zijn. Dit is nog altijd aan te passen. Aangezien bestaande vergaderproducten van bijvoorbeeld Poly (HP) vervolgens deze vensters verder aanpassen om de spreker uit te lichten, is het mogelijk dat gebruikers dit anders willen inrichten.

Ook is Together Mode verbeterd, met een layout die het delen van content nog toegankelijker maakt. Gebruikers kunnen van een gezamenlijke achtergrond worden voorzien zodat ze beter wegvallen ten opzichte van het gepresenteerde materiaal. Deze feature zal begin februari in Public Preview verschijnen.

Betere aanpasbaarheid, snellere toegang

Vervolgens is er meer te sleutelen aan Teams. Wie het niet eens is met het kleurenpallet waar Microsoft voor gekozen heeft, kan dit aanpassen. Mocht de standaard donkere modus niet naar wens zijn, dan kan dat eveneens veranderd worden.

Gebruikers kunnen voortaan sneller in een vergadering komen. Microsoft legt uit dat het schema van werknemers steeds voller raakt met hybride en virtuele meetings, dus het bedrijf speelt daarop in. Belangrijke informatie (Meeting ID en Passcode) staat nu duidelijker onder de knop om aan een Teams-gesprek mee te doen. Dit zal vanaf februari beschikbaar zijn. Later in het jaar volgt de toevoeging van de verkorte Teams-link, die nog altijd niet zomaar over te typen is:

De gratis en betaalde versie van Teams zullen tevens beter met elkaar integreren. Vanaf nu hoeven gebruikers van de gratis client niet via een browser op een Teams-uitnodiging te reageren: men belandt direct in de Teams-app.

Een eenvoudigere aansturing van audio en video dient mogelijke instellingsfouten sneller te verhelpen. Instellingen zoals het gebruik van de juiste audio-uitvoer en het volume zitten niet meer verstopt achter een paar extra submenu’s. Andere opties zoals het veranderen van de achtergrond worden eveneens sneller toegankelijk.

Het nieuwe Teams: versimpeld en verduidelijkt

Nu Teams en andere vergader-apps aardig ingeburgerd zijn, lijkt het bij Microsoft vooral te gaan om gebruiksvriendelijkheid. Met ruim 320 miljoen gebruikers geldt Teams als een zeer succesvol product, mogelijk aangejaagd door discutabele praktijken vanuit Microsoft om het aan te jagen. Inmiddels is het niet meer met Microsoft 365 gebundeld zoals voorheen, waardoor EU-regelgevers tevreden gestemd dienen te zijn.

Het laatste jaar is Teams hoe dan ook een stuk breder beschikbaar geworden. Naast de introductie van een snellere client voor Windows en Mac een paar jaar geleden is de app sinds kort eindelijk op Android Auto. Virtual Desktop Interface-gebruikers hebben daarnaast sinds december een verbeterde Teams-app tot hun beschikking.