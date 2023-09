Microsoft ziet de ontbundeling van Teams binnen de EU niet echt als een handeling die het beste voorheeft met gebruikers. Volgens een memo aan partners is het meer een compromis en kan er nog altijd verandering optreden.

Onlangs bereikte de techgigant een akkoord met de EU en de EER over het halen van Teams uit de bundels Office 365 en Microsoft 365. De EU wil hiermee meer concurrentie en keuze voor eindgebruikers mogelijk maken. De EU had hiervoor een onderzoek gestart en kon beslissen deze ontbundeling van Teams op te leggen.

Beste mogelijkheden voor EU-gebruikers

Microsoft heeft hiervoor bakzeil gehaald en heeft in een verklaring aangegeven dat dit is gedaan om EU-consumenten te voorzien van de beste mogelijkheden. Zo kunnen zij op deze manier vanaf oktober dit jaar goedkoper de producten van de techgigant aanschaffen en meer keuze hebben in het gebruik van collaboration- en vergadertools van andere aanbieders. Kortom, alles ter wille van de EU- en EER-eindgebruikers.

Andere lezing Microsoft

In een memo aan partners, ingezien door The Register, stelt Microsoft de situatie anders voor. Volgens de techgigant heeft het besloten om voor de EU- en EER-regio Teams te ontbundelen uit een compromis.

Microsoft ging mee met de EU om mogelijke problemen rondom de werking van Teams voor zijn eindklanten, partners en resellers te voorkomen. Geheel vrijwillig was het akkoord dus niet, hoewel de techgigant anders heeft aangegeven.

In de memo geeft Microsoft verder aan dat de ontbundeling van Teams op een later tijdstip misschien toch ongedaan wordt gemaakt. De techgigant ziet de combinatie van Microsoft 365 mét Teams nog steeds als de beste optie voor klanten. Het blijft daarom het de EC en EU samenwerken om de zaak toch in zijn voordeel te kunnen beslechten.

