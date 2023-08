Vanaf oktober zal Teams niet meer standaard verpakt zitten in de bundels Office 365 en Microsoft 365. Een nieuw en goedkoper Microsoft 365-abonnement zonder Teams komt namelijk beschikbaar. Microsoft maakt de aanpassing om de zorgen van de EU weg te nemen en voert de wijziging dan ook alleen in Europa door.

In oktober lanceert Microsoft een nieuw Microsoft 365-abonnement waarin het communicatieplatform Teams ontbreekt. Grote besparingen zal een bedrijf er niet door kunnen maken, het abonnement zal maximaal twee euro per maand minder kosten. Wie zit op het Business Basic-plan en Teams uit de bundel haalt, bespaart één euro per maand.

Microsoft verzoent met de EU

Microsoft verzoent met deze aankondinging met de EU. De Europese Commissie opende vorige maand officieel een onderzoek naar de bundelingpraktijken van Microsoft. Dat onderzoek liet drie jaar op zich wachten en was het gevolg van een klacht door Slack aan de mededingingsautoriteiten in Europa.

Lees ook: EU opent onderzoek naar bundeling van Teams, Microsoft kan nog verzoenen

Vanaf oktober past Microsoft zijn aanbod aan om dat onderzoek eenvoudiger te maken. Microsoft geeft zelf aan dat de bundels worden aangepast om in te spelen op de zorgen van Europa en maakt ook duidelijk dat de aanpassingen alleen voor Europese klanten gelden.

Hiernaast geeft de Teams-aanbieder aan naar de toekomst toe voor betere interoperabiliteit te willen zorgen naar concurrerende videoplatformen toe. Integraties van Zoom en Slack moeten zo mogelijk worden in applicaties in Office 365, zoals Exchange, Outlook en Teams. Daarnaast moet het mogelijk worden om documenten die opgemaakt werden in Office te openen op het web vanuit een concurrerend platform.

‘We werken mee met het onderzoek’

Het onderzoek van de Europese Commissie loopt voorlopig alvast nog door. Sowieso zal de bundeling van Teams in Office 365 en Teams 365 niet meer het onderwerp van onderzoek zijn. Bij de bekendmaking van het onderzoek getuigden betrokken partijen al dat de Commissie enkel snel actie zou ondernemen als Microsoft niet af zou zien van de bundeling.

Microsoft verwijst in de aankondiging naar het lopende onderzoek en zegt dat de Commissie kan rekenen op een vlotte medewerking. De Commissie reageerde nog niet op de aankondiging en kan dus nog steeds besluiten het onderzoek stop te zetten.