WhatsApp for Business wordt duurder én goedkoper

Gebruikers van WhatsApp for Business krijgen binnenkort nieuwe tarieven voor het versturen van zogeheten utility- en marketingberichten. Dit moet volgens moederbedrijf Meta spam op het platform tegengaan.

Meta hanteert voor WhatsApp for Business-gebruikers verschillende tarieven voor vier categorieën berichten. Deze categorieën zijn marketinggesprekken voor aanbiedingen en aankondigingen van nieuwe producten, ‘utility’-conversaties voor updates van bestellingen en account-overzichten, authenticatieberichten voor bijvoorbeeld eenmalige wachtwoorden en dienstverlenende conversaties, zoals klantvragen.

Tarieven omlaag en omhoog

Op 4 augustus gaan de tarieven van de utility-gesprekken omlaag, terwijl op 4 oktober die voor marketingconversaties omhoog gaan. Een WhatsApp for Business-conversatie is een 24-uurs thread van uitgewisselde berichten tussen verkopers en kopers binnen een bepaalde categorie.

Reden voor de prijsverhoging van de marketinggesprekken, schrijft TechCrunch, is mogelijk dat WhatsApp for Business al een tijd onder vuur ligt vanwege het hoge aantal spamberichten dat via de messagingdienst wordt verspreid.

Meta is al langer bezig dit probleem op te pakken en is geleidelijk diverse regels aan het implementeren. Het doel is om misbruik van WhatsApp for Business in te dammen.

