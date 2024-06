WhatsApp Business biedt zakelijke gebruikers nieuwe AI-features die het klantencontact verbeteren en het makkelijker maken via chat producten en diensten te verkopen. Onder meer wordt het mogelijk met hulp van AI advertenties aan te maken die linken naar de WhatsApp Business-accounts van bedrijven voor snel contact.

De nieuwe AI-features via Meta AI Tools, die binnenkort worden getest in India, Singapore en later Brazilië, moeten helpen snel de meest gestelde vragen van klanten te beantwoorden. Op deze manier is het de bedoeling dat klanten sneller antwoorden kunnen krijgen dan via contact met klantenservicemedewerkers.

De nieuwe AI-features zijn vooral gericht op kleinere bedrijven, zoals vaak in opkomende markten, die WhatsApp Business als voornaamste verkoop- en contactkanaal inzetten. De consumentenversies van de messaging-app hebben al AI-functionaliteit.

Onder de motorkap gebruiken de AI-features de input van de alom bekende Llama-modellen van Meta.

Gelinkte advertenties aanmaken

Een andere feature die Meta nu voor WhatsApp Business introduceert, is de mogelijkheid om met behulp van AI advertenties voor Facebook en Instagram aan te maken die direct linken naar een WhatsApp Business-chat met het desbetreffende bedrijf. Dit soort advertenties heten ook wel ‘click-to-message’-advertenties.

Deze feature wordt op dit moment getest in de Verenigde Staten en in Singapore.

Direct bedrijven bellen en Verified-garantie

Verder krijgt Whatsapp Business nu ook de mogelijkheid om via de messaging-app grotere bedrijven met een enkele aanraking te bellen. Ook wordt de WhatsApp Verified-certificatie, die de legitimiteit van een bedrijf garandeert, nu ook beschikbaar in Brazilië, India, Indonesië en Colombia.

Lees ook: WhatsApp Business groeit als kool en breidt functionaliteit uit