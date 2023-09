Meta heeft zijn WhatsApp-feature WhatsApp Channels nu in 150 nieuwe landen beschikbaar gemaakt, waardoor het een wereldwijde dekking krijgt. Tegelijkertijd is ook nieuwe functionaliteit toegevoegd.

In juni van dit jaar lanceerde WhatsApp zijn Channels-functionaliteit. Hiermee kunnen gebruikers eenvoudig, betrouwbaar en privé belangrijke updates van bedrijven of gebruikers ontvangen. Het is een éénzijdige zendingstool waarmee beheerders tekst, foto’s, video’s, enquêtes en stickers naar ontvangers kunnen sturen. Alleen de beheerder kan inhoud delen. Hiermee is het een handig instrument voor onder meer community building.

Inmiddels is na een proefperiode in tien landen de beschikbaarheid van WhatsApp Channels naar 150 landen uitgebreid. Hiermee krijgt de dienst een wereldwijde dekking, zo stelt de Meta-dochter in een blog.

Nieuwe functionaliteit

Naast de verdere verspreiding, is ook nieuwe functionaliteit toegevoegd. Onder meer is nu een verbeterde directory beschikbaar. Kanalen worden nu gefilterd op basis van de locatie en land van de gebruiker. Ook is het mogelijk in te zien welke kanalen nieuw, het meest actief en populair zijn.

Voor reacties is het nu mogelijk te reageren met emoji’s en om het totale aantal reacties op een post te zien. Reacties zijn niet zichtbaar voor andere volgers. Daarnaast kunnen beheerders tot 30 dagen na het plaatsen van een post deze bewerken. Na deze periode worden de posts automatisch van de WhatsApp Channel-servers verwijderd.

Verder zijn doorgestuurde updates nu automatisch voorzien van een link naar de oorspronkelijke post in het betreffende kanaal. Op deze manier kunnen ontvangers van deze doorgestuurde posts meer te weten komen.

Lees ook: WhatsApp test functie om berichten te sturen naar Telegram en Signal