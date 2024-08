Hugging Face koopt AI-bestandsbeheerplatform XetHub

Hugging Face heeft onlangs XetHub overgenomen. Hiermee koopt het hostingplatform voor LLM’s een start-up die ontwikkelaars helpt met het beheer van de bestanden die zij nodig hebben voor het uitvoeren van AI-projecten.

De overname, waarvan het exacte bedrag niet bekend is gemaakt, zou de grootste van Hugging Face zijn tot dit moment. Dit betekent onder meer dat het overnamebedrag hoger is dan de 10 miljoen dollar die het hostingplatform voor LLM’s in juni dit jaar neertelde voor de AI-trainingsspecialist Argilla.

Platform voor codebestandenbeheer

Met XetHub krijgt Hugging Face een start-up in handen dat een platform biedt waarbinnen ontwikkelaars de codebestanden en andere technische oplossingen die zij voor AI-projecten gebruiken kunnen opslaan. De hoofdfocus ligt hierbij op machine learning.

Daarnaast biedt dit platform verschillende andere tools die het beheer van de ML-stack in goede banen moet leiden. Het gaat om versiebeheer, het in de gaten houden van assets, het maken van aanpassingen op een enkele plaats en meer. Ook biedt het platform (collaboration) productiviteitstools die het de ontwikkelaars makkelijker moeten maken met deze specifieke bestanden te werken, deze te bewerken, prestaties te verbeteren en betere vergelijkingen te maken met andere tooling.

Integratie in eigen platform

Hugging Face wil de technologie van XetHub integreren in zijn eigen platform. Vooral om het storagesysteem van het hostingplatform voor LLM’s te verbeteren. Onder meer moet hiermee de opslag van de LLM’s in de open-sourcetool Git worden verbeterd en bestaande beperkingen worden weggenomen.

Meer specifiek helpt XetHub onder meer het sneller updaten van LLM’s. Dit door de LLM’s en onderliggende datasets in kleinere stukjes op te breken. Wanneer ontwikkelaars een update willen uitbrengen, is het alleen nodig die specifieke stukken te updaten in plaats van het hele bestand. Dit zorgt ervoor dat de update-tijden worden versneld. Een ander voordeel van de technologie van XetHub helpt bij het visualiseren van de architectuur van neurale netwerken om deze meer begrijpelijk te maken voor ontwikkelaars.

Tot slot is de overname interessant voor het AI-hostingplatform om meer te gaan verdienen aan zijn commerciële variant, Enterprise Hub. De technologie van XetHub kan hiervoor mooie toegevoegde waarde bieden.

