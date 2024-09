Microsoft Edge test browserextensies op prestatieproblemen

Microsoft test een nieuwe feature waarbij Edge-browserextensies gecontroleerd worden op mogelijke prestatieproblemen voor bezochte webpagina’s. Het doel is om het bezoeken van deze webpagina’s te verbeteren.

De nieuwe ‘extension performance detector’-feature, die nu in de Edge-browser wordt getest, richt zich op mogelijke prestatieproblemen die door browserextensies veroorzaakt kunnen worden tijdens het bezoeken van webpagina’s. Denk aan een hoog geheugengebruik tijdens het laden van deze pagina’s, wat kan leiden tot een vertraagde laadtijd. Dit resulteert uiteraard in een minder goede gebruikerservaring.

Alerts voor prestatieproblemen

De detectiefeature voor extensieproblemen in de Edge-browser geeft gebruikers een melding wanneer een extensie mogelijk de laadsnelheid van een pagina beïnvloedt. Microsoft biedt vervolgens een advies en de optie om de slecht functionerende extensie uit te schakelen voor betere prestaties.

Deze meldingen worden alleen getoond wanneer er serieuze prestatieproblemen worden veroorzaakt door extensies.

Uitrolschema en installatiestappen

De nieuwe feature wordt vanaf Edge Canary-versie 130 uitgerold, maar gebruikers kunnen de functie nu al activeren via het ‘flags’-menu.

Gebruikers moeten hiervoor eerst ‘edge://flags/’ in de adresbalk typen en op Enter drukken. Vervolgens tikken ze ‘Extension Performance Detector’ in de zoekbalk. Daarna selecteren ze de optie ‘Enabled’ in het uitklapmenu. Tot slot activeren ze de functionaliteit door via de knop ‘Restart’ onderaan het scherm de browser opnieuw op te starten.

