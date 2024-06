Het wonder is geschiet: SAP is erin geslaagd om AI-technologie te ontwikkelen die klanten kan helpen om hun migratie van ECC naar S/4HANA te automatiseren. Zowel de applicatielogica in SAP ECC als alle data en metadata die in SAP BW verstopt zit, kan inzichtelijk worden gemaakt en indien nodig worden gemigreerd. Het kostbare migratieproces, of bij sommige organisaties processen, kan veel eenvoudiger en sneller.

SAP heeft tijdens Sapphire bekendgemaakt dat er binnen SAP DataSphere een oplossing is ontwikkeld waarmee het eenvoudiger wordt om te migreren van SAP ECC en SAP BW naar SAP S/4HANA. SAP maakt hiervoor gebruik van geavanceerde AI-modellen die in staat zijn om de verouderde omgevingen en op maat gemaakte aanpassingen inzichtelijk te maken en te migreren.

Er is een stappenplan ontwikkeld waarmee klanten veel sneller kunnen migreren van oude SAP ECC en BW naar S/4HANA. SAP ECC is het verouderde ERP-systeem waarin alle applicatielogica zit en SAP BW is het data warehouse waar ECC gebruikt van maakt en waarin alle data en metadata is opgeslagen. Een SAP ECC-migratie staat bekend als ontzettend complex, tijdrovend en kostbaar. Dat probleem denkt SAP nu opgelost te hebben.

Lees ook: Christian Klein: “SAP beschikt over de modernste cloud stack van alle SaaS-vendors”

Gratis SAP ECC en SAP BW assessment

Het stappenplan begint bij elke klant hetzelfde, namelijk met een assessment die SAP of een SAP-partner gratis kan uitvoeren bij klanten. Zo’n assessment levert een uitgebreid rapport op, waarin staat beschreven welke rapporten, functies en data er nog actief gebruikt worden in de oude omgeving. Er zijn namelijk ook klanten die al tientallen jaren met ECC werken, waarin nog hele oude methodes en data verstopt zitten die inmiddels overbodigzijn.

Op basis van de assessment kan een klant aangeven welke functies, rapporten en data essentieel zijn voor de organisatie. Vervolgens kan men kijken hoe de migratie eruit moet zien. Sommige organisaties kiezen er bijvoorbeeld voor om de functies ook te moderniseren, of dat is al gebeurd omdat er al een moderne S/4HANA omgeving is. In zo’n geval hoeft enkel de data te worden gemigreerd.

Indien alles moet worden gemigreerd, kan SAP middels een nieuw AI-model alle op maat gemaakte functies analyseren en vervolgens opnieuw genereren in moderne ABAP-code. De moderne ABAP-functies worden vervolgens aan SAP S/4HANA toegevoegd, waarna het exporteren en importeren kan beginnen.

SAP ECC Migratie

Een automatische migratie van SAP ECC kan op twee manieren worden uitgevoerd. De nieuwe omgeving kan queries afvuren op de oude omgeving om enkel de data op te halen die gemigreerd moet worden. Wellicht wil de klant alle data van voor 2010 bijvoorbeeld niet migreren. Of er is zeer verouderde data, of data van een bedrijfsonderdeel dat allang is verkocht. Die queries kunnen op maat worden gemaakt zodat enkel relevante data wordt gemigreerd. De andere manier is om SAP ECC-migratie inclusief de BW database volledig over te zetten naar SAP S/4HANA. Wat in sommige gevallen gaat om petabytes aan data.

Dat laatste is voor sommige organisaties een struikelblok. De meeste organisaties willen graag richting de cloud met hun SAP-omgeving, maar zoveel data in het geheugen van een actieve instance draaien is een zeer kostbaar. SAP komt daarom later dit jaar met een archieffunctie, waarbij bepaalde dat niet langer in het geheugen hoeft te worden geladen, maar richting cold storage kan.

Data verrijking met Datasphere

Sommige SAP-klanten weten al jaren dat ze uiteindelijk af moeten van SAP ECC en hebben daardoor al het investeringsbudget in ECC bevroren. Het gevolg is dat ze nu omgevingen hebben met bijvoorbeeld productinformatie die onvolledig is. De producten staan er wel in, maar de helft van de specificaties ontbreken. De benodigde velden zijn niet meer toegevoegd. Met de overgang naar SAP S/4HANA willen ze dat nu ook meteen goed in kaart brengen.

Het komt eigenlijk neer op het verrijken van al bestaande informatie. Hiervoor heeft SAP ook AI-tooling ontwikkeld. Zo hebben veel organisaties bijvoorbeeld wel PDF’s met product brochures of productinformatie waar wel alle specificaties netjes staan vermeld. Deze ongestructureerde data kan door Datasphere in kaart worden gebracht met Vector Search en vervolgens worden gebruikt om de productinformatie in SAP S/4HANA te verrijken. Dat is een stuk aantrekkelijker dan een dozijn data-entry werknemers aan het werk zetten.

Sneller en beter migreren met dank aan AI

Op basis van wat SAP ons vertelt, is het nu veel eenvoudiger om te migreren van het oude SAP ECC en BW naar SAP S/4HANA. Zeker gezien vrijwel het volledige proces is geautomatiseerd. Bij handmatig werk gaan toch vaak zaken mis. Er zijn bijvoorbeeld organisaties die echt alles met hand opnieuw gaan invoeren, dat is een hels en kostbaar karwei.

Er kan niet alleen veel tijd en kosten bespaard worden met deze automatiseringsslag. Het kan organisaties ook veel geld opleveren. Als ze sneller van hun legacy afkomen en met moderne volwaardige systemen kunnen werken zal de omzet waarschijnlijk ook sneller stijgen.

Lees ook: SAP zet 300 procent in op Joule en AI