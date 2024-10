SAP-copiloot Joule kan nu complexe taken aan

De capaciteiten van de generatieve AI-assistent Joule worden fors uitgebreid met de toevoeging van AI-agents.

Dat maakt SAP bekend tijdens de jaarlijkse TechEd-conferentie. De copiloot, die precies een jaar geleden werd gelanceerd, fungeert binnen SAP-software als chatbot om gebruikers van de benodigde informatie te voorzien. Zo kan Joule bijvoorbeeld helpen bij het visualiseren van verkoopdata. Een andere toepassing ligt in de ontwikkelhoek: gebruikers kunnen bij het bouwen van een nieuwe applicatie of extensie met SAP Build de copiloot vragen om code te genereren.

Met AI-agents waait er echter een nieuwe innovatiewind door het IT-landschap. Deze agents kunnen zelfstandig een vaste lijst taken uitvoeren, zonder menselijke tussenkomst. Voor SAP biedt dit de mogelijkheid om Joule van nieuwe capaciteiten te voorzien.

Multi-agent systeem

De softwarereus is uitgekomen op wat het een collaboratie multi-agent system noemt. In dit systeem kunnen agents worden ingezet om verschillende taken af te handelen. Elke agent beschikt over specifieke expertise met betrekking tot een bepaalde functie binnen bedrijfsprocessen of SAP-software. Ze kunnen echter ook samenwerken aan complexe taken, waarbij gezamenlijke doelen en resultaten centraal staan.

“Joule ondersteunt nu 80 procent van SAP’s meest gebruikte bedrijfstaken”

Met deze claim laat SAP zien waartoe Joule inmiddels in staat is. Op TechEd verduidelijkt de softwareleverancier ook hoe dit van toepassing is op verschillende processen die in SAP-systemen draaien. Bedrijven gebruiken bijvoorbeeld SAP voor het beheer van geschillen over onjuiste of ontbrekende facturen en dubbele betalingen. Het multi-agent systeem kan deze problemen analyseren en oplossen.

Een ander voorbeeld van de toepassing is te vinden in de financiële sector. Hier worden AI-agents ingezet om processen te automatiseren, zoals het verwerken van facturen, het bijwerken van grootboeken en het detecteren van fouten in boekhoudkundige data.

