Vandaag is de aftrap van SAP Sapphire in Orlando en het gaat maar om één ding. Om AI, oftewel kunstmatige intelligentie, of zoals SAP zijn CoPilot heeft genoemd; Joule. Joule is nu beschikbaar in een tiental producten van SAP. Naast Joule introduceert SAP nog veel andere nieuwe features, die ook, stuk voor stuk, met AI te maken hebben.

Voor degene die het gemist had, alle SaaS-vendoren springen dit jaar op de AI-trein. Alle grote software-oplossingen en platformen willen bruikbare generative AI toevoegen aan hun portfolio. Vorig jaar kwamen ze nog weg met er enkel over te praten, nu moet het er gewoon staan. Dat laatste is bij SAP het geval, de hoeveelheid aankondigingen rondom AI is ongekend. Voor klanten wordt het lastig om door de AI-bomen het bos te zien.

Lees ook: SAP presenteert gen AI-assistent Joule, gebaseerd op data van 25.000 klanten

Joule is de nieuwe Leonardo

Toen de eerste golf aan AI-innovaties jaren geleden werd geïntroduceerd gaven veel software ontwikkelaars hun AI-assistent een naam. Dat was een beetje vreemd want het blijft onderdeel van een groter geheel. Weinig namen hebben het dan ook daadwerkelijk overleefd. Ook bij SAP is Leonardo uiteindelijk een stille dood gestorven. Salesforce is de enige die met Einstein hierin echt succesvol is geworden.

Nu zien we SAP een nieuwe poging doen met Joule, wat Joule de nieuwe Leonardo maakt, maar hopelijk met een betere toekomst. Daar is lef voor nodig want veel andere organisaties kiezen vandaag voor het veilige “CoPilot”.

“Joule zal jouw woorden in acties omzetten”, aldus Christian Klein, CEO bij SAP

Joule moet een brede CoPilot-assistent worden die in alle SAP-oplossingen beschikbaar komt. SAP is druk bezig Joule in te bouwen in zijn complete portfolio. Tijdens Sapphire kondigt SAP aan dat Joule nu beschikbaar is in;

SAP S/4HANA Cloud Public Edition

SAP S/4HANA Cloud Private Edition

SAP Customer Data Platform

SAP BTP Cockpit

SAP Build

SAP Build Code

SAP Integration Suite

Joule was eind vorig jaar al gepresenteerd in SAP SuccessFactors en SAP Start. Later dit jaar volgen nog SAP Ariba en SAP Analytics Cloud. Daarna komen de nodige supply chain management-oplossingen van SAP aan de beurt. Er moet meer dan 100 AI-scenario’s mogelijk zijn aan het einde van het jaar.

Wat kan Joule als assistent betekenen in al die SAP-producten?

Joule is dus de chatbot die in elke applicatie aanwezig is en die middels tekstuele commando’s taken uit handen kan nemen. Grote vraag is natuurlijk wat dat concreet betekent in al die oplossingen. We pikken er wat voorbeelden uit.

ERP en Finance

Joule is nu beschikbaar in ERP en Finance, hier kunnen gebruikers gebruikmaken van SAP Advanced Financial Closing om ongestructureerde data en communicatie van klanten te verwerken, maar ook om risico’s in te schatten en te bepalen of projecten wel of niet winstgevend zijn.

Voor procurement kunnen binnengekomen leverancier-documenten worden gescand en Joule kan de data automatisch identificeren, koppelen en samenvatten.

In SAP Fiori, een tool om applicaties mee te ontwerpen, kan Joule met eenvoudige opdrachten data visueel maken en samenvatten. Ook kan het helpen om sneller tot een goed ontwerp te komen.

HR

Joule kan binnen SuccessFactors nu vrijwel alle vragen van werknemers automatisch beantwoorden. Uiteraard moet het volledige HR-beleid daarvoor wel beschreven zijn in een knowledge database. Zo kan Joule die indexeren en daar zijn antwoorden op baseren.

SAP heeft in dit geval de mogelijkheid toegevoegd om Joule nog beter te maken door meer data toe te voegen. Het is namelijk mogelijk om Joule te grounden met data van werknemers uit andere systemen, zoals bijvoorbeeld documenten in Sharepoint. Als het weet of een werknemer getrouwd is, kinderen heeft of welke verzekeringen er actief zijn (in sommige landen beschikbaar), kan het daar op inspelen.

IT

De IT-tools binnen het SAP-portfolio profiteren wellicht het meest van Joule. Zo is het bouwen van automations en workflows in SAP Build Process Automation nu nog eenvoudiger. Je kan deze namelijk met een tekstuele opdracht door Joule laten genereren in de al bestaande no-code editor. Het is daarna een kwestie van controleren en wellicht een paar kleine aanpassingen doen en de automation of workflow is klaar.

Met SAP Signavio kan je complete business processen laten genereren middels Joule. Uiteraard zijn die daarna ook nog aan te passen in de editor.

Ook het ontwikkelen van integraties en connecties met applicaties van derden via APIs is nu grotendeels geautomatiseerd met Joule. Het verbinden met applicaties van derden en data uitwisseling wordt nu vrijwel volledig door Joule geconfigureerd.

Ontwikelaars kunnen straks ook programmeren met Joule

Ontwikkelaars kunnen straks ook ABAP code laten schrijven met behulp van Joule en generatieve AI. Dit komt echter pas later dit jaar beschikbaar. Hiervoor is SAP op dit moment zelf een model aan het trainen op eigen proprietary code.

SAP Build Code is ook voorzien van Joule, daarmee kunnen Fiori front-ends worden gegenereerd voor S/4HANA Cloud systemen. Iets dat we eerder al aanhaalde.

Procurement

Binnen SAP Ariba Sourcing moet het makkelijker worden de juiste producten en leveranciers te kiezen. Daarbij wordt gekeken naar kosten, CO2-uitstoot, compliance en transacties uit het verleden. Joule adviseert de beste keuze.

Supply chain

In SAP Integrated Business Planning for Supply Chain wordt het eenvoudiger om problemen en oorzaken in de supply chain vroegtijdig te detecteren. Ook worden er voorstellen gedaan om die problemen op te lossen. Met dank aan uitgebreide AI-analysis van Joule.

Voor logistieke organisaties en afdelingen is Joule toegevoegd aan Supply Chain for transportation management. Hiermee kan het ontvangen en verzenden van goederen met AI worden gepland. Dat betekent als het goed is meer efficiëntie en meer automatisering.

Joule is overal

Het mag duidelijk zijn dat Joule overal aanwezig gaat zijn om ondersteuning te bieden aan het management, de business professional en de ontwikkelaars. Zij krijgen allemaal een persoonlijke assistent die hun werk sneller en efficiënter moet maken. Alle AI-tools zijn in de basis in het Engels ontwikkeld, voor SAP is dat als Duits bedrijf een uitdaging, maar ook hier lijkt het zijn antwoord al klaar te hebben.

SAP is Duits, dus meer talen zijn essentieel

Veel van de grote LLM-ontwikkelaars zijn Amerikaans, dus die modellen zijn in de basis allemaal Engels georiënteerd. SAP blijft van origine een Duits bedrijf, met een ontzettend grote klantenbestand in Duitsland, maar ook in veel andere Europese landen. Meer talen is voor SAP dus essentieel. Veel concurrenten kiezen ervoor om allerlei talen te vertalen naar het Engels, het dan te voeden aan de AI-modellen, om vervolgens de Engelse output weer terug te vertalen naar de originele taal.

Iedereen die weleens met Google Translate heeft gewerkt weet dat dat een hack is, die nooit heel goed zal werken. SAP stelt dat ze nu native ondersteuning kunnen bieden voor Duits, Spaans, Frans en Portugees. Meer talen zullen zeker nog volgen in de toekomst.

SAP is met Joule klaar voor genAI, maar is de gebruiker klaar voor Joule?

SAP heeft met Joule een uitgebreide CoPilot ontwikkeld die in vrijwel alle oplossingen al te vinden is. Gebruikers kunnen nu echt aan de slag met generative AI binnen SAP. De grote vraag is of die SAP-gebruikers al klaar zijn voor Joule?