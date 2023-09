Ook SAP kan niet om al het generatieve AI-geweld heen en presenteert ook zijn eigen generatieve AI-copiloot. Het gebruikt hiervoor niet de naam Copilot zoals de meeste bedrijven, maar kiest voor de naam Joule. Met SAP Joule krijgen bedrijven slimme inzichten uit SAP-oplossingen en externe bronnen.

Volgens SAP gaat Joule de complete SAP gebruikerservaring transformeren. Gebruikers moeten het zien als een conversatie met hun slimste collega. Een collega waaraan je vragen kan stellen in gewone taal en waarbij je vervolgens een uitgebreid intelligent antwoord krijgt.

Om deze antwoorden te geven gebruikt Joule een enorme hoeveelheid data. Volgens SAP zijn enorm veel bedrijfsgegevens uit het gehele SAP-portfolio gebruikt. Tijdens een presentatie van Thomas Saueressig stelde hij dat 25.000 klanten hun bedrijfsdata beschikbaar hebben gesteld om een eigen foundation model te bouwen, oftewel een LLM. We hebben even nagevraagd hoe ze die toestemming hebben verkregen. Philipp Herzig, Head of Cross Product Engineering & Experience zegt hierover als klanten gebruik willen maken van SAP AI-diensten kunnen ze aangeven of SAP toegang mag tot de bedrijfsdata. Of klanten zich hiervan bewust zijn werd niet duidelijk.

Joule is hierdoor in staat om binnen SAP allerlei aanbevelingen te doen. Zo kan het bijvoorbeeld helpen om de verkoopprestaties van een organisatie te verbeteren. Het kan onderpreseterende regio’s identificeren, een probleem in de supply chain anstippen, maar ook direct verbinden met de supply chain-systemen om oplossingen aan te dragen. Joule zal ook voortdurend nieuwe scenario’s doorrekenen en aanbieden aan SAP-oplossingen.

Mensen kennen generatieve AI vooral van het genereren van teksten en afbeeldingen. Ook dat is mogelijk met Joule. Zo kan Joule bijvoorbeeld helpen bij het schrijven van onbevooroordeelde functieomschrijvingen. Of helpen met het opstellen van de meest relevantie interviewvragen om de betere kandidaten te vinden. De meer belangrijke feature van Joule is uiteraard zoals eerder beschreven dat het begrijpt hoe bedrijfsprocessen werken en hoe men die kan verbeteren.

Joule onderdeel van SAP Business Technology Platform

Joule zal worden geïntegreerd in het SAP Business Technology Platform en direct in alle SAP-applicaties. Onder andere in Customer Experience, Finance, HR, Procurement en Supply Chain-oplossingen. Joule kan bij een vraag van de gebruiker ook direct alle bedrijfsgegevens doorzoeken en een antwoord formuleren.

Uiteindelijk is alles erop gericht om medewerkers beter, efficiënter en sneller te laten werken. Onder meer door resultaten beter te kunnen duiden waardoor medewerkers meer inzicht krijgen in de prestaties van de organisatie.

SAP heeft bijna 300 miljoen zakelijke gebruikers en daarmee een enorme hoeveelheid data

De CEO van SAP, Christian Klein, stelt dat de kracht van Joule mede mogelijk is door de grote hoeveelheid SAP gebruikers en data die zij genereren. “Met bijna 300 miljoen zakelijke gebruikers over de hele wereld die regelmatig met SAP-cloudoplossingen werken, heeft Joule de kracht om de manier waarop bedrijven en mensen werken te herdefiniëren”.

Joule bouwt voor op het bestaande SAP AI-aanbod. Inmiddels hebben meer dan 26.000 SAP-cloudklanten toegang tot SAP Business AI.

Beschikbaarheid SAP Joule

Joule komt later dit jaar beschikbaar in SAP SuccesFactors en SAP Start. Begin volgend jaar komt Joule beschikbaar in SAP S/4HANA Cloud public edition. Tijdens andere evenementen in oktober en november wordt de beschikbaarheid van Joule aangekondigd voor andere SAP-oplossingen.

Lees ook: Sapphire 2023: wat is er nieuw op ERP-vlak?