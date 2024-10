Lenovo en Nvidia brengen AI binnen handbereik met Hybrid AI Advantage

Lenovo heeft onlangs zijn zakelijke AI-platform Lenovo Hybrid AI Advantage geïntroduceerd. Deze oplossing geeft volgens Lenovo de mogelijkheid aan organisaties om inzichten snel en eenvoudig om te zetten in resultaten, zowel on-premises als in de cloud.

Lenovo Hybrid AI Advantage moet klanten helpen hun data en intelligence sneller om te zetten in bruikbare zakelijke informatie en inzichten. Dit naast de mogelijkheden voor het bouwen applicaties en vooraf gevalideerde en industrie-specifieke oplossingen. Voordelen voor de klant zijn volgens Lenovo een sneller beslissingsvermogen, versneld gebruik van AI in hun bedrijfsomgeving en betere ROI.

Het Lenovo Hybrid AI Advantage is beschikbaar in specifieke versies van het AI-platform, namelijk Personal AI, Enterprise AI, en Public AI.

Onder de motorkap leunt het zakelijke AI-platform sterk op samenwerking met Nvidia. De Nvidia accelerated rekenkracht, de noodzakelijke netwerktechnologieën en AI-modellen werden concreet geïntegreerd.

Specifieke oplossingen

Beide partijen leveren ook een reeks van specifieke oplossingen voor dit platform. In de eerste plaats is er Lenovo AI Fast Start dat gebruikers helpt snel de businesswaarde van AI in te zien zonder lange implementatietijden. Met behulp van het Nvidia AI Enterprise software platform biedt de oplossing toegang tot AI-onderdelen, -experts en diverse partners. Die kunnen partners inzetten om GenAI-applicaties sneller te ontwikkelen en aan te passen naar eigen behoeften.

Dan is er de Lenovo AI Library, daarin vinden gebruikers een uitgebreid aanbod aan kant-en-klare AI-sjablonen. Dit helpt om AI naar meerdere zakelijke processen te brengen, met specifieke focus op marketing, IT-operations, productontwikkeling en klantenservice.

Verder is er de oplossing Data and Technology Foundations for AI. Deze dienst helpt klanten te bepalen of hun platformen klaar zijn voor productie en bieden pragmatische en kosteneffectieve acties voor het moderniseren van data, applicaties en de noodzakelijk cloudtechnologie. Dit met behulp van accelerators, tools en methodologieën.

Waterkoeling voor AI

Lenovo zet voor het goed functioneren van het platform zijn complete stack van (datacenter)hardware in. Een concreet focuspunt is het energieverbruik van de benodigde AI-hardware.

Lenovo biedt al sinds vorig jaar meer dan 80 verschillende platformen met betere energieprestaties, maar voegt daar nu een zeer zuinig en efficiënt koelingsplatform aan toe. In de oplossing worden vloeistoffen ingezet om de betere en zuinigere prestaties te behalen. De zesde generatie Lenovo Neptune biedt waterkoeling om supercomputing-activiteiten voor alle organisaties mogelijk te maken. Dit door het Blackwell-platform van Nvidia en AI efficiënt van stroom te voorzien.

