Lenovo introduceert ThinkSmart Core Gen 2 voor AI-geoptimaliseerde vergaderruimtes

Lenovo heeft vandaag de ThinkSmart Core Gen 2 gelanceerd, een van de eerste AI-geoptimaliseerde rekenapparaten die speciaal is ontworpen voor videoconferentiesystemen in vergaderruimtes. Aangedreven door de Intel Core Ultra-processor met een geïntegreerde NPU (Neural Processing Unit), is de ThinkSmart Core Gen 2 in staat om zware AI-werkloads aan te kunnen. Dit resulteert in ongeëvenaarde prestaties, intuïtieve samenwerking en verhoogde productiviteit, allemaal binnen een veilige en gebruiksvriendelijke oplossing.

Onder het motto ‘Slimmere AI voor iedereen’ wil Lenovo organisaties en individuen in staat stellen om AI optimaal te benutten. Terwijl samenwerkingstechnologie steeds belangrijker wordt, blijven veel bedrijven hun vergaderruimtes en werkprocessen herstructureren. De integratie van AI in samenwerkingshulpmiddelen biedt een revolutionaire kans om mensen beter te verbinden en productiviteit te verhogen. Lenovo, wereldwijd leider in de pc-markt, speelt hierop in door meer rekenkracht toe te voegen aan samenwerkingsoplossingen.

AI-gestuurde analyses

In de toekomst zullen eindgebruikers profiteren van geavanceerde voorspellende functies die hun behoeften anticiperen en relevante acties of bronnen voorstellen nog voordat ze daarom vragen. AI-gestuurde analyses zullen realtime feedback bieden over productiviteit en teamdynamiek, wat leidt tot betere besluitvorming en een flexibelere werkomgeving.

Voor IT-managers bieden AI-gestuurde samenwerkingshulpmiddelen de mogelijkheid tot meer automatisering, proactief beheer en strategisch inzicht. AI kan complexere onderhoudstaken automatiseren, zoals voorspellend monitoren en beveiligingsmaatregelen, zodat IT-teams zich kunnen richten op innovatie in plaats van routine-operaties.

Vergaderervaring

De Lenovo ThinkSmart Core Gen 2 combineert AI-geoptimaliseerde technologie met de prestaties voor een optimale vergaderervaring, ongeacht de grootte of configuratie van de ruimte. Het apparaat, aangedreven door de Intel Core Ultra-processor op het Intel vPro platform, verwerkt zware AI-werkbelastingen efficiënt, met een tot 40% lager energieverbruik dan zijn voorganger. Daarnaast biedt de ThinkSmart Core Gen 2 flexibele configuratiemogelijkheden en veilige samenwerkingsopties, ondersteund door Windows 11 IoT, en kan eenvoudig worden aangesloten op diverse apparaten voor een naadloze vergaderervaring.