Nvidia werkt aan goedkopere Blackwell AI-chip

Nvidia is van plan om een nieuwe AI-chip op de Chinese markt te brengen tegen een lagere prijs dan de recentelijk beperkte H20-chip, met productie die mogelijk al in juni van start gaat.

Dit meldde persbureau Reuters afgelopen weekend. De GPU is onderdeel van Nvidia’s huidige generatie Blackwell-processors. De prijs ligt tussen de $6.500 en $8.000, wat lager is dan de $10.000 tot $12.000 die Nvidia vroeg voor de H20-chip.

De voorgestelde chip zal minder geavanceerde specificaties hebben, eenvoudiger te produceren zijn en gebruik maken van conventioneel GDDR7-geheugen in plaats van het high bandwidth memory (HBM) dat wordt gebruikt in geavanceerdere AI-chips. Dit is in overeenstemming met de nieuwe Amerikaanse regels die export van chips met HBM naar China verbieden.

De nieuwe chip voor China zal ook geen gebruik maken van de geavanceerde chip-on-wafer-on-substrate (CoWoS) verpakkingstechnologie van Nvidia’s leverancier TSMC.

Nvidia wil concurrerend blijven in China

De ontwikkeling van deze nieuwe chip is een poging van Nvidia om ondanks de Amerikaanse exportbeperkingen concurrerend te blijven op de Chinese markt. CEO Jensen Huang (foto) verklaarde onlangs dat China een waardevolle markt blijft voor Nvidia en mogelijk kan uitgroeien tot een markt van $50 miljard in omzet in de komende jaren.

Nvidia kreeg onlangs een verkoopverbod op de H20-chip opgelegd. Dit is een AI-chip met lagere specificaties, speciaal ontwikkeld voor China onder de exportregels die zijn ingesteld tijdens de regering-Biden.

De regering-Trump heeft de regels inmiddels verder aangescherpt, waardoor in feite de verkoop van alle AI-chips met geavanceerde HBM-technologie aan China wordt beperkt.

Sinds 2022 raakte Nvidia gestaag marktaandeel kwijt in China. Volgens Huang daalde het aandeel van 95% naar 50%. Hij noemde de Amerikaanse exportbeperkingen onlangs nog een mislukking, Dit omdat deze slechts geleid zouden hebben tot een versnelde ontwikkeling van binnenlandse alternatieven in China.

Nvidia krijgt stevige concurrentie van het Chinese Huawei, dat met zijn Ascend-lijn aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt in de ontwikkeling van AI-chips. China was goed voor bijna 13% van Nvidia’s omzet vorig jaar. Dit is al de derde keer dat Nvidia een GPU speciaal aanpast voor de Chinese markt vanwege Amerikaanse beperkingen.

Na het verbod op de H20-chip in april overwoog Nvidia een afgezwakte versie van die chip voor China te produceren, maar dat plan ging niet door.

Bronnen meldden aan Reuters dat Nvidia ook van plan is om in september een tweede Blackwell-chip voor China te produceren. Ondertussen blijft het marktaandeel van Nvidia in China onder druk staan, terwijl steeds meer klanten overstappen op chips van Huawei.