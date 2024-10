OpenAI komt met een speciale ChatGPT-app voor Windows

OpenAI brengt een nieuwe manier waarop gebruikers kunnen communiceren met de krachtige LLM’s van het bedrijf. De chatbot komt namelijk naar Windows-desktops via een ChatGPT-app. De app is nu in preview beschikbaar voor ChatGPT Plus-, Team-, Enterprise- en Edu-gebruikers.

Met de introductie van deze app brengt OpenAI enkele belangrijke functionaliteiten naar de desktopomgeving, waardoor gebruikers een nog soepelere ervaring krijgen. “Met de officiële ChatGPT desktop-app kun je chatten over bestanden en foto’s”, laat OpenAI weten. De app is ontworpen om de nieuwste modelverbeteringen te bieden, inclusief toegang tot OpenAI’s o1-preview, hun nieuwste en slimste model. Dit betekent dat gebruikers altijd up-to-date zijn met de meest geavanceerde AI-technologie.

Functies en beperkingen

De ChatGPT-app voor Windows werkt op de meeste Windows 10-apparaten, maar kent op dit moment enkele beperkingen in vergelijking met andere versies van ChatGPT. Zo wordt de spraakfunctie, inclusief de geavanceerde spraakmodus, nog niet ondersteund. Daarnaast zijn bepaalde integraties met de GPT Store momenteel niet functioneel in deze vroege versie van de app.

Ondanks deze beperkingen biedt de app al veel nuttige mogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om bestanden en foto’s te uploaden, documenten samen te vatten en afbeeldingen te genereren met OpenAI’s DALL-E 3 afbeeldingsgenerator.

Gebruiksvriendelijke werkomgeving

Net als de macOS-versie van ChatGPT, biedt de Windows-app een gebruiksvriendelijke optie om het venster te minimaliseren tot een klein “companion”-venster, zodat je de app gemakkelijk kunt gebruiken naast andere programma’s op je bureaublad. Dit maakt het eenvoudiger om multitasking uit te voeren, zoals tijdens het werken aan projecten waarbij je direct toegang hebt tot de AI-assistent voor hulp bij taken zoals inhoud schrijven, brainstormen of het analyseren van gegevens.

Vooruitblik op volledige versie

Hoewel de huidige versie van de ChatGPT-app voor Windows nog in de ontwikkelingsfase zit, belooft OpenAI dat de volledige ervaring later dit jaar zal worden uitgerold. Gebruikers kunnen dan mogelijk profiteren van uitgebreidere functies, zoals spraakondersteuning en diepere integraties met andere OpenAI-tools.

Met de komst van deze nieuwe Windows-app maakt OpenAI de kracht van ChatGPT toegankelijker voor meer gebruikers in een desktopomgeving. De app biedt een gestroomlijnde manier om AI-productiviteit te integreren in het dagelijkse werk en belooft veel voor de toekomst van AI-gestuurde werkprocessen.

